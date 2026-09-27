«Beaucoup trop de scènes de drogue et de sexe»: pourquoi Philippe Lacheau a refusé d’incarner Jean-Luc Delarue au cinéma

Philippe Lacheau décline le rôle de Jean-Luc Delarue dans un biopic en raison de la présence jugée excessive de scènes de drogue et de sexe. L'acteur privilégie son public familial et souhaite rester fidèle à la comédie, affirmant que sa carrière ne nécessite pas un passage par le drame pour être reconnue.

Philippe Lacheau aurait pu changer radicalement de registre en incarnant Jean-Luc Delarue dans un biopic consacré à l’ancien animateur de France 2. L’acteur et réalisateur a pourtant décliné le rôle après avoir découvert un scénario dans lequel la drogue, le sexe et les aspects les plus sombres de la vie de Delarue occupaient une place importante.

Ce dimanche, Philippe Lacheau est revenu sur ce refus en expliquant également avoir pensé au public qui suit ses comédies et à sa propre famille. « Il y avait beaucoup trop de scènes de drogue et de sexe. Je n’ai pas eu envie que le jeune public et mes parents voient ça. »

Son agent voulait qu’il accepte le rôle

La proposition n’est pas récente. Philippe Lacheau avait déjà révélé qu’un biopic consacré à Jean-Luc Delarue était en préparation et qu’on lui avait proposé le rôle principal. Son agent l’avait encouragé à accepter, mais le comédien avait longuement hésité avant de décliner.

À l’époque, il expliquait avoir été surpris que les producteurs pensent à lui pour interpréter une personnalité aussi éloignée des personnages auxquels il avait habitué son public. Le projet devait notamment aborder la face sombre de la vie de l’ancien présentateur de Ça se discute. « J’étais surpris qu’on pense à moi. J’ai beaucoup hésité. Je me suis demandé si c’était le moment de faire un truc radicalement différent, qui parle de décadence, de drogue, de noirceur derrière l’image publique de gendre idéal. La réponse est non. »

Philippe Lacheau avait ensuite précisé que la qualité du scénario n’était pas en cause. « Le scénario était super, mais la période est si compliquée que je préfère continuer à faire rire les gens. » Le comédien choisit donc de rester dans le registre qui a fait son succès plutôt que d’incarner Jean-Luc Delarue dans un rôle beaucoup plus sombre.

Philippe Lacheau ne voulait pas exposer son jeune public à cette image

Ses nouvelles explications précisent davantage les raisons de son choix. Philippe Lacheau ne souhaitait pas que le jeune public qui le suit depuis Babysitting, Alibi.com ou Nicky Larson et le Parfum de Cupidon le découvre dans de nombreuses scènes de sexe et de consommation de drogue.

L’acteur cite également ses propres parents. « Je n’ai pas eu envie que le jeune public et mes parents voient ça. » Une dimension personnelle qui a donc pesé dans sa décision malgré l’intérêt qu’il portait au scénario.

Ce choix correspond à la ligne qu’il défend depuis plusieurs années concernant sa carrière. Philippe Lacheau revendique son attachement à la comédie populaire et ne considère pas le passage au drame comme une étape obligatoire pour obtenir une autre forme de reconnaissance : « Entendre les rires dans les salles lors des avant-premières, c’est ça mon carburant. Je ne fais pas des films pour plaire aux critiques ou décrocher des prix. » Une position assumée par le réalisateur, dont plusieurs films ont attiré des millions de spectateurs dans les salles françaises.

Cette importance accordée au public familial rejoint aussi l’évolution personnelle de Philippe Lacheau. Comme il l’a récemment raconté, la naissance de son fils Raphaël a également modifié son inspiration et sa manière d’écrire ses films⁠.

Le film devait montrer la face sombre de Jean-Luc Delarue

Le projet devait raconter un Jean-Luc Delarue très différent de l’animateur en costume que des millions de téléspectateurs ont connu sur France 2. Figure incontournable de la télévision française des années 1990 et 2000, il a notamment présenté Ça se discute et Toute une histoire, tout en développant une importante activité de producteur avec Réservoir Prod.

Derrière cette réussite professionnelle, Jean-Luc Delarue a connu de graves problèmes d’addiction. Sa consommation de cocaïne est devenue publique à la fin de sa carrière. En septembre 2010, l’animateur a notamment été placé en garde à vue dans une enquête portant sur un trafic de stupéfiants. Il a ensuite reconnu publiquement ses problèmes de dépendance et suivi une cure de désintoxication.

Le biopic proposé à Philippe Lacheau devait ainsi dépasser la carrière télévisuelle de Delarue pour aborder ses addictions, sa vie privée et les périodes les plus difficiles de son existence. C’est précisément cette partie du scénario, avec ses nombreuses scènes de drogue et de sexe, qui a finalement convaincu Philippe Lacheau de refuser.

Jean-Luc Delarue est mort à seulement 48 ans

Jean-Luc Delarue est mort le 23 août 2012, à l’âge de 48 ans. L’ancien animateur avait annoncé publiquement quelques mois auparavant qu’il souffrait d’un cancer de l’estomac et du péritoine.

Sa disparition a mis fin à un parcours télévisuel de près de vingt-cinq ans. Après des débuts à la radio, il était devenu l’un des visages les plus connus de France 2, notamment grâce à Ça se discute, émission lancée en 1994 et consacrée aux témoignages d’anonymes sur des sujets de société.

Sa trajectoire personnelle, ses succès professionnels, ses addictions et sa disparition prématurée fournissaient ainsi la matière d’un biopic très éloigné des comédies auxquelles Philippe Lacheau a associé son image.

Philippe Lacheau reste fidèle à la comédie

Le refus du rôle de Jean-Luc Delarue ne signifie pas que Philippe Lacheau exclut définitivement un personnage dramatique. Le réalisateur a surtout considéré que ce projet constituait un changement trop radical par rapport à ce qu’il souhaitait faire à ce moment de sa carrière.

À 46 ans, il continue donc de privilégier la comédie et les productions destinées à un large public. Avec Babysitting, Babysitting 2, Alibi.com, Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, Super-héros malgré lui ou encore Alibi.com 2, Philippe Lacheau et la Bande à Fifi ont installé un univers immédiatement identifiable auprès du public français.

Son refus d’incarner Jean-Luc Delarue est désormais expliqué sans ambiguïté. Philippe Lacheau ne remet pas en cause la qualité du scénario qui lui avait été proposé. « Il y avait beaucoup trop de scènes de drogue et de sexe. » L’acteur n’a tout simplement pas voulu que son jeune public, ni ses propres parents, le voient dans un rôle aussi éloigné de l’image qu’il a construite au cinéma.