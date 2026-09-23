Philippe Lacheau se confie sur son fils Raphaël: comment la paternité a bouleversé son inspiration et sa vie avec Élodie Fontan

Philippe Lacheau partage ses réflexions sur la paternité et son impact sur sa carrière, révélant comment la naissance de son fils Raphaël a enrichi son inspiration. Dans ses nouvelles œuvres, comme Marsupilami et Alibi.com 3, il intègre des thèmes familiaux, tout en maintenant un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle avec Élodie Fontan.

Philippe Lacheau se livre sur une facette plus intime de sa vie. À l’occasion de la diffusion de la série documentaire Fifi et sa bande : C’était pas gagné, programmée les mercredi 7 et jeudi 8 octobre 2026 sur Canal+, l’acteur et réalisateur évoque son couple avec Élodie Fontan, leur fils Raphaël et l’influence grandissante de sa paternité sur son travail.

Le réalisateur de Babysitting et Alibi.com reconnaît que la naissance de son fils a profondément modifié certaines de ses inspirations. Une évolution particulièrement visible dans Marsupilami⁠, nouvelle comédie portée par la Bande à Fifi⁠, où les relations familiales occupent une place importante.

Avec Élodie Fontan, Philippe Lacheau sépare travail et vie privée

Philippe Lacheau et Élodie Fontan forment un couple à la ville et se retrouvent régulièrement devant les caméras. Depuis Babysitting 2, sorti en 2015, la comédienne a participé à plusieurs films réalisés ou portés par son compagnon, parmi lesquels Alibi.com, Alibi.com 2, Super-héros malgré lui ou encore Marsupilami.

Cette proximité professionnelle pourrait rendre difficile la séparation entre les tournages et la vie familiale. Philippe Lacheau assure pourtant avoir trouvé un équilibre avec Élodie Fontan. « Il suffit de faire la part des choses. »

Une fois le travail terminé, les deux comédiens retrouvent leur quotidien de parents. Le couple a un fils, Raphaël, né en 2019, dont l’arrivée a également eu des conséquences directes sur la manière dont Philippe Lacheau imagine désormais ses films.

« L’arrivée de mon fils a impacté mon inspiration »

Philippe Lacheau reconnaît clairement que sa paternité a transformé son processus créatif. « L’arrivée de mon fils a impacté mon inspiration. » Une évolution qui s’est notamment retrouvée dans l’écriture de Marsupilami.

Dans le film, son personnage, David, se retrouve embarqué dans une aventure avec son ex-compagne Tess, incarnée par Élodie Fontan, et leur fils Léo. Une configuration familiale qui permet à Philippe Lacheau d’intégrer de nouveaux thèmes à son univers comique.

Le réalisateur continue ainsi de puiser dans ce qu’il connaît et dans les différentes étapes de sa propre vie. Après les amitiés à l’origine de la Bande à Fifi, la vie de couple et la famille ont progressivement pris davantage de place dans ses scénarios.

La sortie de Marsupilami⁠ avait notamment réuni Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Jamel Debbouze et Jean Reno⁠.

Alibi.com 3 sera lui aussi nourri par sa vie personnelle

Cette nouvelle inspiration familiale ne devrait pas s’arrêter à Marsupilami. Philippe Lacheau explique que certains éléments de sa vie personnelle devraient également alimenter Alibi.com 3, troisième volet de l’une de ses franchises les plus populaires.

Le premier Alibi.com est sorti en 2017 avant une suite en 2023. Le troisième film doit poursuivre les aventures de Greg et de son entourage, toujours avec plusieurs figures historiques de la Bande à Fifi.

Philippe Lacheau ne dévoile pas encore précisément quels éléments de sa propre vie seront intégrés au scénario, mais confirme que son évolution personnelle continue d’influencer son écriture.

Canal+ retrace près de 30 ans de Bande à Fifi

Ces confidences accompagnent la diffusion de Fifi et sa bande : C’était pas gagné, une série documentaire consacrée à l’histoire de Philippe Lacheau et de son équipe. Le programme revient sur près de trois décennies d’amitié et de travail collectif, bien avant les succès rencontrés au cinéma.

L’histoire commence à l’adolescence, lorsque Philippe Lacheau reçoit une caméra et commence à tourner avec ses proches. Autour de lui se constitue progressivement une équipe comprenant notamment Julien Arruti, Tarek Boudali et Reem Kherici.

Cette bande d’amis devient ensuite la Bande à Fifi, d’abord à la télévision puis au cinéma avec Babysitting, Alibi.com, Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, Super-héros malgré lui ou encore Marsupilami.

Avec ce documentaire, Philippe Lacheau revient donc à la fois sur son parcours professionnel et sur les différentes étapes de sa vie. Désormais père, le réalisateur assume que son fils Raphaël nourrit à son tour directement son imagination, au point d’avoir déjà modifié les histoires qu’il choisit de raconter à l’écran.