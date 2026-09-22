Brad Pitt se confie sur sa solitude et son amour de la France: «J’ai besoin de me retirer et d’aller me promener en forêt»

À 62 ans, Brad Pitt évoque son besoin de solitude face à sa vie de superstar, soulignant son attachement à la nature et à la France. Lors de la promotion de son film *Heart of the Beast*, il partage ses réflexions sur l'isolement et ses luttes personnelles, affirmant que la vie est meilleure avec des animaux.

À 62 ans, Brad Pitt continue d’enchaîner les projets, mais assume aussi un besoin régulier de s’éloigner du bruit et de l’agitation qui accompagnent sa vie de superstar. À l’occasion de la sortie de Heart of the Beast, le comédien américain se confie sur son rapport à la solitude, son besoin de retrouver la nature et son attachement très particulier à la France.

L’acteur explique notamment ressentir régulièrement la nécessité de couper avec son quotidien : « J’ai besoin de me retirer et d’aller me promener en forêt. » Une confidence qui fait directement écho à son nouveau film, entièrement construit autour d’un homme isolé dans une nature hostile avec pour seul compagnon son chien.

Heart of the Beast, Brad Pitt seul face à la nature

En salles en France ce mercredi 23 septembre, Heart of the Beast est réalisé par David Ayer, qui retrouve Brad Pitt douze ans après Fury. Le film dure 1h41 et réunit également J.K. Simmons et Anna Lambe.

Brad Pitt incarne James Belmont, un ancien membre des forces spéciales qui se retrouve perdu au cœur de l’Alaska avec Odin, son chien de combat, après le crash de leur avion. Blessés et livrés à eux-mêmes, les deux compagnons doivent affronter le froid, les reliefs et les dangers d’un territoire quasiment inhabité pour tenter de survivre. Le film repose largement sur la relation entre l’homme et l’animal et sur leur dépendance mutuelle.

La promotion française du long métrage avait déjà donné lieu à une opération particulièrement originale : une fresque géante de 2 000 m² inspirée de Heart of the Beast a été réalisée dans les alpages du Beaufortain, représentant une main humaine serrant la patte d’un chien.

« J’ai besoin de me retirer »

Cette histoire d’isolement trouve une résonance particulière chez Brad Pitt. L’acteur reconnaît rechercher lui-même des moments durant lesquels il peut se retrouver seul, loin des sollicitations permanentes liées à sa notoriété.

« J’ai besoin de me retirer et d’aller me promener en forêt », explique-t-il en évoquant ce besoin de solitude. Une habitude qui contraste avec le rythme particulièrement soutenu de sa carrière ces derniers mois.

Brad Pitt sort notamment du succès de F1, tourné durant plusieurs saisons au cœur des Grands Prix. Lors de son passage en France pour la promotion de F1, l’acteur avait déjà évoqué le contraste entre sa célébrité mondiale et son envie de pouvoir mener une vie beaucoup plus ordinaire.

Brad Pitt assume davantage ses fragilités

Depuis plusieurs mois, l’acteur se montre également plus ouvert sur les périodes difficiles qu’il a traversées. En août dernier, Brad Pitt avait ainsi révélé avoir connu des pensées suicidaires au cours d’une période de profonde détresse, tout en précisant qu’il n’avait pas eu l’intention de passer à l’acte.

Plus récemment, il a expliqué que les difficultés personnelles faisaient partie de l’existence et insisté sur l’importance des liens avec les autres. « Nous ne pouvons pas le faire seuls », a-t-il notamment déclaré en évoquant les épreuves humaines et le besoin de pouvoir compter sur son entourage.

Dans Heart of the Beast, cette idée prend une forme très concrète puisque son personnage doit précisément compter sur Odin pour rester en vie. Brad Pitt a d’ailleurs expliqué qu’il possédait lui-même trois chiens et résumé son attachement aux animaux par une formule simple : « La vie est tout simplement meilleure avec un chien. »

« La France est ma seconde patrie »

Brad Pitt profite également de cette promotion européenne pour rappeler la place particulière qu’occupe la France dans sa vie. « La France est ma seconde patrie », confie l’acteur, qui entretient depuis de longues années des liens personnels avec le pays et notamment avec le domaine de Miraval, dans le Var.

Présent ces derniers jours au Festival international du film de Saint-Sébastien, en Espagne, pour accompagner Heart of the Beast, Brad Pitt était venu avec sa compagne Ines de Ramon. Le film y a été présenté avant sa sortie française du 23 septembre.

L’acteur est loin de ralentir pour autant. Quelques heures seulement avant ces nouvelles confidences, il était annoncé au centre d’un autre projet très attendu : Brad Pitt doit retrouver l’univers de World War Z pour une suite relancée treize ans après le premier film.

Entre deux tournages et deux promotions internationales, Brad Pitt assume désormais davantage son besoin de solitude. Une façon pour lui de retrouver un peu de calme loin des plateaux, des tapis rouges et de l’agitation permanente qui accompagne sa carrière depuis plus de trente ans.