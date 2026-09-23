"Monstre: L’histoire de Lizzie Borden": découvrez les énormes différences entre la nouvelle série Netflix et ce qui s’est vraiment passé

Avec Monstre : L’histoire de Lizzie Borden, Netflix s’attaque à l’une des affaires criminelles les plus célèbres des États-Unis. Mais derrière les meurtres d’Andrew et Abby Borden, le procès de Lizzie et son spectaculaire acquittement, la série prend d’immenses libertés avec les faits. Liaison avec la domestique, complicité dans les meurtres, troisième victime tuée à la hache, violences familiales, rencontre avec une actrice avant le procès ou encore apparition d’Aileen Wuornos : une partie importante de ce que montre la fiction n’est jamais arrivée.

La différence est énorme. Dans la réalité, personne n’a jamais établi que Lizzie Borden avait assassiné son père et sa belle-mère. Accusée du double meurtre, elle a été jugée puis acquittée en 1893. Plus de 130 ans après les faits, l’identité du meurtrier reste officiellement inconnue.

Netflix fait de Lizzie Borden une meurtrière alors qu’elle a été acquittée

Le 4 août 1892, Andrew Borden et sa seconde épouse Abby sont retrouvés sauvagement assassinés dans leur maison de Fall River, dans le Massachusetts. Abby est tuée à l’étage. Andrew est découvert un peu plus tard, allongé sur un canapé, le visage atrocement mutilé par les coups.

Lizzie, alors âgée de 32 ans, se trouve dans la maison au moment des faits. Ses déclarations parfois contradictoires, son comportement jugé étrange et plusieurs éléments troublants conduisent les enquêteurs à la soupçonner. Elle est arrêtée le 11 août 1892 et son procès débute le 5 juin 1893.

Le 20 juin, le jury la déclare non coupable. Lizzie Borden est acquittée et aucun autre suspect ne sera ensuite condamné pour les meurtres d’Andrew et Abby.

Monstre tranche pourtant là où la justice n’a jamais pu le faire. La série montre explicitement Lizzie participant aux assassinats. Le spectateur n’est plus placé devant une énigme criminelle : la culpabilité de Lizzie devient le point de départ du récit. Ce choix est d’autant plus important que Netflix présente une affaire réelle. La série transforme donc une femme acquittée en meurtrière avérée pour les besoins de la fiction.

Bridget Sullivan n’était pas l’amante et la complice de Lizzie

L’une des principales inventions concerne Bridget Sullivan, surnommée « Maggie », la domestique irlandaise de la famille Borden. Dans la série, Lizzie et Bridget entretiennent une relation sexuelle. Elles deviennent extrêmement proches et Bridget participe à la mécanique qui conduira aux assassinats. Cette relation permet à Monstre de construire l’un des principaux moteurs de son intrigue.

Dans la réalité, aucune preuve historique ne démontre l’existence d’une liaison entre Lizzie Borden et Bridget Sullivan. Rien ne permet davantage d’affirmer que Bridget a aidé Lizzie à tuer Andrew et Abby.

Bridget était bien présente dans la maison le 4 août 1892. Elle a expliqué avoir notamment nettoyé des fenêtres avant de monter dans sa chambre pour se reposer. Son témoignage a été longuement examiné lors du procès, mais elle n’a jamais été reconnue comme complice des meurtres. La théorie d’une relation amoureuse entre les deux femmes s’est développée bien après l’affaire et a notamment été reprise dans différentes œuvres de fiction. Monstre la transforme en réalité.

La relation sexuelle entre Andrew Borden et Bridget est également inventée

La série va encore plus loin en faisant également de Bridget la partenaire sexuelle d’Andrew Borden. À l’écran, leur relation conduit même Bridget à tomber enceinte de lui. Toute cette partie du scénario ne repose sur aucun élément historique établi. Il n’existe aucune preuve d’une relation sexuelle entre Andrew Borden et Bridget Sullivan, ni d’une grossesse de la domestique.

Netflix construit ainsi un triangle entre Andrew, Lizzie et Bridget qui donne de nouveaux motifs aux personnages et renforce la violence de la famille Borden. Historiquement, ces événements ne sont pas documentés.

Cette liberté rejoint celles déjà prises dans d’autres productions inspirées de véritables faits divers. Le phénomène est particulièrement visible dans les séries de true crime, comme lorsqu’une fiction transforme une affaire criminelle réelle pour construire son propre scénario.

Bertha Manchester a réellement été tuée à la hache, mais Lizzie ne pouvait pas être la meurtrière

C’est probablement l’une des modifications les plus grosses de Monstre. Dans la série, Bertha Manchester emploie Bridget Sullivan et la maltraite. Lizzie décide alors de la tuer. Ce meurtre devient une sorte de répétition avant les assassinats d’Andrew et Abby Borden.

Bertha Manchester a réellement existé. Elle a réellement été assassinée à coups de hache à Fall River. Mais Lizzie Borden ne pouvait matériellement pas avoir commis ce meurtre comme le montre la série.

Andrew et Abby Borden ont été assassinés le 4 août 1892. Bertha Manchester a été tuée le 30 mai 1893, près de dix mois plus tard. À cette date, Lizzie Borden était détenue et attendait l’ouverture de son procès, fixé au 5 juin. Bertha n’était par ailleurs pas la femme présentée par la fiction. Elle avait 22 ans et vivait dans la ferme laitière de son père. Aucun élément ne démontre que Bridget Sullivan avait travaillé pour elle.

Un ancien employé de la ferme, Jose Correa de Mello, a reconnu son implication et a plaidé coupable de meurtre au second degré. La série inverse donc totalement la chronologie et rattache à Lizzie Borden un crime distinct de l’affaire pour laquelle elle était poursuivie.

Autre changement considérable : l’actrice Nance O’Neil. Dans Monstre, Lizzie connaît Nance avant son procès. Celle-ci lui apprend à jouer devant les jurés, à exploiter son image de femme respectable et à provoquer leur compassion.

Le problème est chronologique : Lizzie Borden et Nance O’Neil ne se sont rencontrées qu’environ dix ans après le procès.

Leur rapprochement date de 1904. Les deux femmes ont effectivement noué une relation très proche et leur amitié a alimenté de nombreuses spéculations sur la vie privée de Lizzie. Mais aucune preuve ne permet d’établir qu’elles étaient amantes. Nance O’Neil n’a donc évidemment pas pu conseiller Lizzie pendant son procès de 1893.

La véritable Lizzie disposait surtout d’une solide équipe d’avocats, qui a réussi à fragiliser l’accusation et à obtenir son acquittement. La série réduit largement cet aspect au profit d’une construction beaucoup plus romanesque.

Emma Borden n’a pas accusé sa sœur du meurtre après la découverte des corps

La relation entre Lizzie et sa sœur Emma est également remaniée. Dans la série, Emma soupçonne rapidement Lizzie, l’affronte violemment et lui fait comprendre qu’elle la pense capable d’avoir assassiné leur père et leur belle-mère. Aucun élément historique connu ne confirme cette scène.

Emma a au contraire soutenu sa sœur pendant la procédure et a témoigné lors de son procès. Les deux femmes ont même continué à vivre ensemble après l’acquittement. Elles achètent une grande maison de Fall River, baptisée Maplecroft, où elles résident pendant plus de dix ans. Leur relation finit bien par se briser, mais beaucoup plus tard. Emma quitte Maplecroft en 1905. Leur séparation intervient à une époque où Lizzie fréquente notamment Nance O’Neil et le milieu du théâtre. Les deux sœurs ne se réconcilieront jamais.

Même le meurtre d’Andrew est totalement transformé

La mort d’Andrew Borden devient dans Monstre une longue confrontation particulièrement violente. Il résiste, se défend et tente d’échapper à ses agresseuses avant d’être finalement tué. Les constatations réalisées après les faits racontent une scène bien différente. Andrew est retrouvé allongé sur le canapé du salon. Rien dans la pièce ne laisse apparaître les traces d’un long combat comme celui montré dans la série. Il semble avoir été attaqué alors qu’il se reposait.

Là encore, Netflix utilise les faits comme point de départ avant de reconstruire entièrement la scène. La plateforme avait déjà exploré des crimes non élucidés avec Le Monstre de Florence, consacré aux meurtres qui ont terrorisé la Toscane pendant près de vingt ans. Avec Lizzie Borden, l’approche est beaucoup plus libre puisque la série donne une réponse claire à une énigme qui n’en possède toujours aucune.

Aileen Wuornos n’a jamais rencontré Lizzie Borden

La présence d’Aileen Wuornos, incarnée par Sarah Paulson, crée enfin un lien entre deux des criminelles les plus célèbres de l’imaginaire américain. Dans un passage situé dans les années 1980, la future tueuse en série visite avec sa compagne l’ancienne maison des Borden, transformée en bed and breakfast. La scène présente Lizzie comme une sorte de référence pour Wuornos. Cette rencontre indirecte est entièrement fictive.

Aucune preuve ne montre qu’Aileen Wuornos ait visité la maison de Lizzie Borden. Un détail rend d’ailleurs la scène impossible telle qu’elle est présentée : la maison n’a commencé à fonctionner comme bed and breakfast qu’en 1996. Wuornos avait alors déjà été condamnée à mort.

Même Netflix reconnaît une Lizzie largement réinventée

La production ne cache d’ailleurs pas vraiment son parti pris. Ella Beatty, qui incarne Lizzie, a expliqué avoir travaillé sur un personnage construit à partir de la véritable Borden mais profondément réinventé pour la série. Elle décrit elle-même cette Lizzie comme « une version très fictionnalisée » de la femme ayant réellement existé.

La nuance est capitale pour comprendre Monstre. Plusieurs personnages sont réels. Le double meurtre est réel. Le procès est réel. Bridget Sullivan, Emma Borden, Nance O’Neil et Bertha Manchester ont réellement existé. Mais les liens qui les unissent dans la série sont souvent inventés, déplacés dans le temps ou reconstruits.

La véritable affaire demeure beaucoup plus simple à résumer et beaucoup plus mystérieuse : Andrew et Abby Borden sont assassinés à Fall River le 4 août 1892. Lizzie est accusée, jugée et acquittée. Personne d’autre n’est condamné et le double meurtre reste non élucidé. Plus d’un siècle plus tard, la célèbre comptine américaine continue pourtant d’affirmer que « Lizzie Borden prit une hache ». Netflix a choisi de raconter cette légende comme si elle constituait la solution de l’affaire. L’histoire judiciaire, elle, n’a jamais tranché.