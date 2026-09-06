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ZEvent 2026 : le streamer Mastu franchit la barre des deux millions d’euros

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ZEvent 2026 : le streamer Mastu franchit la barre des deux millions d'euros
ZEvent 2026 : le streamer Mastu franchit la barre des deux millions d'euros

La dixième et dernière édition du ZEvent s’est achevée dimanche 6 septembre 2026 avec un record historique. Le streamer Mastu a franchi dans la nuit de samedi à dimanche la barre symbolique des deux millions d’euros récoltés sur sa cagnotte personnelle, une première dans l’histoire de ce marathon caritatif. L’ensemble de l’événement avait rassemblé plus de 13,5 millions d’euros à la mi-journée de dimanche, au profit de plusieurs associations caritatives.

Une tombola aux lots exceptionnels

Mastu a mobilisé sa communauté grâce à une tombola organisée sur Twitch, avec des lots exceptionnels à la clé. Les participants pouvaient remporter un casque du pilote français de Formule 1 Esteban Ocon, un script original du film Inception de Christopher Nolan ou encore un maillot dédicacé par Lionel Messi. La liste comprenait également un disque de diamant de Justin Bieber et un pied de Spider-Man, des objets rares qui ont suscité l’engouement des donateurs.

Cet exploit marque la conclusion d’une aventure commencée il y a dix ans. Le ZEvent aura permis de mobiliser pendant une décennie la communauté des streamers français autour de causes solidaires, avec des montants collectés en constante progression au fil des éditions

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