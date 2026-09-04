Condamné pour las attentats du 11-Septembre, Zacarias Moussaoui demande à purger sa peine en France

Zacarias Moussaoui, condamné à la réclusion à perpétuité pour les attentats du 11 septembre, demande à purger sa peine en France en raison de l'état de santé de sa mère. Son avocat sollicite le gouvernement français pour organiser ce transfert, mais l'issue demeure incertaine sans l'accord des États-Unis.

Zacarias Moussaoui, seul Français condamné aux États-Unis dans le cadre des attentats du 11 septembre 2001, demande à être transféré en France pour y purger la fin de sa peine. Son avocat, Me Romain Ruiz, a adressé une requête au garde des Sceaux afin que les autorités françaises sollicitent officiellement son transfèrement.

Condamné à la réclusion à perpétuité en 2006, Zacarias Moussaoui est incarcéré depuis 2001 dans une prison de très haute sécurité du Colorado. Son avocat estime que plusieurs éléments déclassifiés depuis son procès remettraient en cause certains aspects de l’accusation initiale et dénonce des conditions de détention « ultra répressives ».

La demande est aussi motivée par la situation familiale du détenu. Sa mère, Aicha El Wafi, vit en France et son état de santé ne lui permettrait plus de se rendre aux États-Unis. « Je redoute de mourir sans le voir », a-t-elle confié à RMC. L’avocat précise que son client ne demande pas sa libération, mais uniquement à exécuter sa peine sur le territoire français.

Un tel transfert reste toutefois très incertain. Il nécessiterait l’accord simultané des autorités américaines et françaises. Une source judiciaire citée par RMC estime d’ailleurs cette hypothèse « très improbable » à ce stade.