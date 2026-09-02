Isère : une gérante de café jugée en mars après des propos visant des clients juifs

La gérante d’un café-restaurant des Deux-Alpes sera jugée le 2 mars 2027 pour des propos discriminatoires à l’encontre de la communauté juive. Elle avait été filmée en août, exprimant son mécontentement face à la présence de vacanciers juifs dans la station. Des réactions politiques fortes ont suivi la diffusion de la vidéo.

La gérante d’un café-restaurant des Deux-Alpes, en Isère, comparaîtra le 2 mars 2027 devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour « injure publique discriminatoire envers un particulier à raison de sa religion ». Elle est poursuivie après avoir été filmée, le 14 août, en tenant des propos visant la communauté juive devant un client de son établissement.

Dans la vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, la commerçante reprochait notamment aux membres de la communauté juive d’être « trop nombreux » dans la station et affirmait que leur présence finissait par « excéder les gens ». Certaines stations alpines françaises, parmi lesquelles Les Deux-Alpes, accueillent depuis plusieurs décennies de nombreux vacanciers juifs orthodoxes pendant la saison estivale.

Le parquet écarte l’hypothèse d’une provocation

Après avoir examiné les images et entendu les personnes concernées, le parquet de Grenoble a décidé d’engager des poursuites. L’enquête a confirmé que les propos avaient bien été adressés à un client. Elle n’a, par ailleurs, révélé aucun élément permettant d’établir que l’homme ayant enregistré la scène aurait provoqué la commission de l’infraction.

L’affaire avait suscité de nombreuses réactions politiques dès la diffusion de la vidéo. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez et la ministre chargée de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, avaient publiquement condamné ces déclarations. Cette dernière avait rappelé qu’aucun acte antisémite, raciste ou motivé par la haine ne pouvait être toléré en France. Il appartiendra désormais au tribunal de déterminer la responsabilité pénale de la prévenue.