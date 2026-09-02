Entrevue Présidentielle 2027

Immigration : Jordan Bardella promet un référendum constitutionnel dès une victoire du RN

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Immigration : Jordan Bardella promet un référendum constitutionnel dès une victoire du RN
Immigration : Jordan Bardella promet un référendum constitutionnel dès une victoire du RN

Dans une vidéo publiée ce mercredi sur ses réseaux sociaux, Jordan Bardella a détaillé le projet migratoire qu’il entend soumettre aux Français avec Marine Le Pen en cas de victoire en 2027. Le président du Rassemblement national promet un référendum constitutionnel portant notamment sur la fin du droit du sol, du regroupement familial et l’instauration de la priorité nationale pour certaines aides sociales.

« Nous allons vous redonner le contrôle de l’immigration », affirme Jordan Bardella. Parmi les mesures qu’il souhaite soumettre directement aux électeurs figurent également l’expulsion des étrangers condamnés, un durcissement du droit d’asile et un renforcement de la maîtrise des frontières.

« Vous rendre la parole »

Le président du RN présente ce référendum comme un moyen de contourner les obstacles juridiques auxquels se heurteraient certaines de ces mesures. « En vous proposant un référendum sur l’immigration à valeur constitutionnelle dès notre élection, nous entendons avec Marine Le Pen vous rendre la parole », explique-t-il, affirmant vouloir « lever tous les blocages » qui empêcheraient selon lui la France d’agir.

Jordan Bardella précise également que les étrangers sans emploi devraient, selon son projet, quitter la France après un an d’inactivité. Le logement social et les allocations familiales seraient en outre réservés aux familles françaises au nom de la « priorité nationale ».

Le dirigeant du RN affirme enfin que ces mesures permettraient à la France de devenir l’un des pays européens les moins attractifs pour ce qu’il qualifie d’« immigration de guichet social ». Il inscrit cette réforme dans une volonté plus large de « rétablissement de l’ordre et de la sécurité », ainsi que de protection de « notre identité, nos modes de vie et nos coutumes ».

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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