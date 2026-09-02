Tiger Woods plaide coupable après son accident en Floride: 5 ans sans permis pour la star du golf

Tiger Woods plaide coupable d'une infraction de conduite dangereuse après son accident de voiture en Floride, évitant ainsi une condamnation pour conduite sous influence. Le tribunal suspend son permis de conduire pour cinq ans et lui impose des amendes. Cet incident s'ajoute à une série d'accidents marquants dans la carrière du golfeur.

Tiger Woods a conclu un accord avec la justice américaine ce mercredi 2 septembre 2026, plus de cinq mois après son accident de la circulation en Floride. Le champion américain a accepté de ne pas contester une accusation réduite de conduite dangereuse. La justice a suspendu son permis de conduire pour cinq ans et lui a infligé plusieurs amendes.

L’affaire avait débuté le 27 mars dernier. Ce jour-là, Tiger Woods avait été impliqué dans un accident de voiture en Floride⁠, près de son domicile de Jupiter Island. Son véhicule avait heurté un camion avant de se renverser sur le côté. Aucun des deux conducteurs n’avait été blessé.

Une accusation de conduite sous influence finalement abandonnée

Après l’accident, la situation judiciaire du golfeur s’était rapidement aggravée. Tiger Woods avait été arrêté après son accident et avait refusé un test urinaire⁠.

L’éthylotest réalisé après l’accident s’était révélé négatif. Les policiers avaient toutefois relevé plusieurs signes pouvant laisser penser que le champion était sous l’influence de médicaments ou d’une autre substance. Deux comprimés d’hydrocodone, un puissant antidouleur opioïde délivré sur ordonnance, avaient notamment été retrouvés sur lui.

Tiger Woods avait accepté l’éthylotest mais refusé de fournir un échantillon d’urine. Le golfeur avait initialement plaidé non coupable de conduite sous influence avec dommages matériels et de refus de se soumettre à un test légal.

Tiger Woods accepte un accord avec la justice

Ce mercredi 2 septembre, Tiger Woods s’est présenté devant le tribunal du comté de Martin, à Stuart, en Floride. L’accusation de conduite sous influence a finalement été réduite à une infraction de conduite dangereuse.

Tiger Woods a plaidé « no contest ». Cette procédure américaine signifie qu’il ne reconnaît pas formellement sa culpabilité mais ne conteste pas les accusations et accepte la sanction prononcée.

Le champion a écopé d’une suspension de son permis pendant cinq ans. Il devra également payer des amendes. L’accord lui permet surtout d’éviter une condamnation pour conduite sous influence et une éventuelle peine de prison.

« C’est pour la sécurité du public »

Au moment de prononcer la sanction, le juge Darren Steele a directement expliqué à Tiger Woods la raison de cette longue suspension de permis : « C’est pour la sécurité du public ».

Le golfeur de 50 ans était accompagné au tribunal par sa compagne Vanessa Trump. À l’issue de l’audience, le couple a quitté le palais de justice sans répondre aux questions des journalistes.

Son téléphone au cœur de l’accident

Quelques jours après les faits, de nouvelles images avaient permis d’en savoir davantage sur les circonstances de l’accident. Tiger Woods avait notamment affirmé aux policiers qu’il avait été distrait par son téléphone et son autoradio au moment où le camion qui le précédait avait ralenti.

Les images des caméras-piétons des policiers avaient également révélé une déclaration étonnante du champion. Tiger Woods avait assuré qu’il venait de parler avec le président américain. Cette scène avait fait l’objet d’un autre article consacré aux déclarations de Tiger Woods aux policiers après son accident⁠.

Les policiers avaient décrit un Tiger Woods léthargique, transpirant et présentant plusieurs signes pouvant évoquer une altération de ses facultés. Le champion avait expliqué avoir pris des médicaments prescrits.

Un nouvel accident après ceux de 2009 et 2021

Ce nouvel épisode judiciaire vient s’ajouter à plusieurs accidents ayant marqué la vie de Tiger Woods. En 2009, il avait été victime d’un accident près de son domicile en Floride. L’affaire avait précédé de quelques jours les révélations qui avaient provoqué un immense scandale autour de sa vie privée.

En 2017, il avait également été arrêté en Floride après avoir été retrouvé endormi au volant de son véhicule. Il avait alors reconnu avoir consommé plusieurs médicaments délivrés sur ordonnance et avait finalement plaidé coupable d’une infraction moins grave.

En février 2021, Tiger Woods avait surtout été victime d’un accident extrêmement violent en Californie. Son véhicule avait quitté la chaussée avant d’effectuer plusieurs tonneaux. Gravement blessé à la jambe droite, le champion avait subi plusieurs opérations et une longue rééducation.

Après son arrestation de mars 2026, Tiger Woods avait annoncé qu’il s’éloignait temporairement du circuit afin de suivre un traitement.

À 50 ans, l’Américain reste l’un des plus grands golfeurs de l’histoire. Il a remporté 15 tournois du Grand Chelem et totalise 82 victoires sur le PGA Tour.

Tiger Woods n’a cependant plus disputé de tournoi officiel depuis le British Open 2024. Son avenir sportif reste incertain. Sur le plan judiciaire, l’affaire ouverte après son accident du 27 mars est désormais pratiquement refermée : le champion évite une condamnation pour conduite sous influence, mais devra rester cinq ans sans permis de conduire.