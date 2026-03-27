Tiger Woods impliqué dans un accident de voiture en Floride

Tiger Woods a été impliqué ce vendredi dans un accident de la route à Jupiter Island, en Floride. L’accident s’est produit peu après 14 heures, dans la commune où réside le champion américain.
À ce stade, les causes de l’accident n’ont pas été communiquées. Les autorités n’ont pas non plus donné de détail complet sur l’état de santé de Tiger Woods, mais les premiers éléments rapportés indiquent qu’aucune blessure grave n’a été signalée.
Jérôme Goulon
Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J.
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