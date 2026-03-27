Tiger Woods impliqué dans un accident de voiture en Floride

Tiger Woods a été impliqué ce vendredi dans un accident de la route à Jupiter Island, en Floride. L’accident s’est produit peu après 14 heures, dans la commune où réside le champion américain.

À ce stade, les causes de l’accident n’ont pas été communiquées. Les autorités n’ont pas non plus donné de détail complet sur l’état de santé de Tiger Woods, mais les premiers éléments rapportés indiquent qu’aucune blessure grave n’a été signalée.