Patrick Bruel indésirable à Chartres : le maire veut empêcher le lancement de sa tournée et annonce qu’il va lever l’option sur la salle

Le maire de Chartres, Ladislas Vergne, annonce son intention d'empêcher la venue de Patrick Bruel pour le lancement de sa tournée prévu le 2 octobre. En raison des accusations graves pesant sur le chanteur, il décide de lever l'option de réservation de la salle, affirmant que Bruel n'est pas le bienvenu dans ce contexte.

La tournée d’automne de Patrick Bruel doit débuter le 2 octobre prochain à Chartres. Mais à un peu plus d’un mois de cette première date, le maire de la ville, Ladislas Vergne, annonce catégoriquement qu’il ne veut pas voir le chanteur se produire dans sa commune. L’élu affirme qu’aucun contrat définitif n’a été signé pour la salle et qu’il entend lever l’option de réservation. Patrick Bruel, qui conteste les accusations portées contre lui, est actuellement visé par de nombreuses plaintes pour violences sexuelles. Il a notamment été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel concernant quatre femmes et placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres dossiers.

« Patrick Bruel ne se produira pas à Chartres »

Ladislas Vergne ne laisse désormais aucune place à l’ambiguïté. Alors que le concert du 2 octobre figure toujours comme le point de départ de la tournée anniversaire de l’album Alors regarde, le maire affirme vouloir empêcher sa tenue. « Depuis le début, il n’y a pas eu de contrat passé avec Patrick Bruel, [mais] une option de réservation. C’était avant les 32 plaintes qui ont été déposées », a expliqué l’élu. Il poursuit : « Maintenant, très clairement, on dit non. C’est hors de question, dans ces conditions, que Patrick Bruel vienne à Chartres. Patrick Bruel doit renoncer à venir à Chartres car il n’est pas le bienvenu. » Le maire a également annoncé publiquement sa décision : « Ma position est claire : Patrick Bruel ne se produira pas à Chartres. »

« Il y a eu 32 plaintes. Il n’y a pas de fumée sans feu »

Ladislas Vergne justifie sa décision par l’ampleur des accusations visant actuellement le chanteur. L’élu insiste notamment sur la nécessité, selon lui, d’accorder de l’attention à la parole des femmes ayant déposé plainte : « Je souhaite vraiment qu’on ménage une place, une considération à la parole des victimes. Il y a eu 32 plaintes. Il n’y a pas de fumée sans feu. Et moi, j’en appelle à la responsabilité de chacun pour que Patrick Bruel renonce à venir à Chartres. » Le maire précise toutefois que sa position ne constitue pas, à ses yeux, une condamnation judiciaire de l’artiste. Patrick Bruel bénéficie de la présomption d’innocence et les accusations dont il fait l’objet devront être examinées par la justice. L’élu estime néanmoins que la situation judiciaire actuelle suffit à justifier son refus d’accueillir le concert : « Si Patrick Bruel veut bien prendre un an pour se laver de toutes les accusations, peut-être qu’il n’y a rien, je ne suis pas la justice. Qu’il revienne dans un an, pas de problème lorsqu’il sera blanchi. Mais pas aujourd’hui, pas dans ce contexte. »

Une simple option de réservation, selon le maire

Un élément pourrait permettre à la municipalité d’empêcher effectivement la tenue du concert : selon Ladislas Vergne, aucun contrat définitif n’aurait été conclu pour l’utilisation de la salle. Il ne s’agirait pour l’instant que d’une option de réservation prise avant le dépôt des nombreuses plaintes visant Patrick Bruel. Le maire affirme donc pouvoir y mettre fin. « Sinon, effectivement, de toute façon, nous levons l’option et il n’est pas le bienvenu à Chartres dans ce contexte », prévient-il. Le concert est prévu au Colisée de Chartres le 2 octobre. Si l’option est effectivement levée et qu’aucune autre solution n’est trouvée par la production, Patrick Bruel devra donc supprimer cette première date ou trouver une autre salle.

Patrick Bruel maintient pour l’instant sa tournée

Cette offensive du maire intervient alors que Patrick Bruel a décidé de maintenir sa tournée d’automne. Le chanteur avait auparavant renoncé à ses concerts programmés entre juin et septembre, invoquant un « souci d’apaisement et de responsabilité ». La tournée Alors regarde 35 doit célébrer les 35 ans de l’album qui avait notamment porté Casser la voix, Alors regarde ou Place des grands hommes. Elle compte 35 dates programmées entre le 2 octobre et le 21 novembre 2026, avec plusieurs grandes salles françaises, dont le Zénith de Paris. La préparation des concerts a déjà commencé. Le dispositif scénique aurait toutefois été revu à la baisse afin de limiter les conséquences financières en cas d’annulations. La tournée est produite par 14 Productions, la société de Patrick Bruel.

À ce stade, la tournée elle-même n’est donc pas annulée. Mais son lancement à Chartres apparaît sérieusement compromis puisque le maire affirme non seulement son opposition politique à la venue de Patrick Bruel, mais également son intention de lever l’option permettant l’utilisation de la salle. L’affrontement est désormais public : Patrick Bruel entend reprendre la scène à partir du 2 octobre, tandis que Ladislas Vergne assure que cette reprise ne commencera pas à Chartres. « C’est hors de question », martèle le maire. À moins d’un changement de position ou d’une solution alternative trouvée par la production, la première date annoncée de la tournée pourrait donc disparaître du calendrier.