Patrick Bruel maintient sa tournée malgré les accusations, les musiciens difficiles à convaincre

Patrick Bruel maintient sa tournée malgré les accusations de viol et d'agression qui pèsent contre lui. Bien que la préparation ait été compliquée, notamment en raison de la réticence de certains musiciens, des garanties financières ont été mises en place. Les concerts débuteront le 2 octobre, en dépit des pressions et contestations.

Patrick Bruel remontera bien sur scène à l’automne. Après l’annulation de ses concerts programmés entre juin et septembre, le chanteur de 67 ans maintient les dates prévues en octobre et novembre. Sa tournée Alors regarde 35 doit débuter le 2 octobre à Chartres, avant de passer par plusieurs grandes villes françaises. Le concert du 8 octobre au Zénith Paris-La Villette affiche déjà complet. Ce retour a lieu alors que Patrick Bruel est mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel dans plusieurs dossiers et que les accusations à son encontre ont provoqué une forte mobilisation de collectifs féministes. Le chanteur conteste les faits qui lui sont reprochés et demeure présumé innocent.

Des musiciens difficiles à convaincre

La préparation de la tournée aurait toutefois été nettement plus compliquée que prévu. Patrick Bruel aurait notamment rencontré des difficultés pour constituer l’équipe de musiciens appelée à l’accompagner sur scène. Plusieurs instrumentistes initialement envisagés n’auraient pas souhaité participer à la tournée. Certains auraient été réticents à l’idée de travailler avec le chanteur alors que les procédures judiciaires sont en cours, tandis que d’autres auraient redouté les conséquences professionnelles d’une participation à ses concerts. Patrick Bruel est finalement parvenu à constituer son groupe et les répétitions doivent commencer prochainement.

Une garantie financière pour sécuriser toute la tournée

Une disposition particulière aurait cependant été accordée aux musiciens ayant accepté de partir avec lui. Ceux-ci bénéficieraient d’une garantie financière couvrant l’ensemble des concerts prévus. Concrètement, si la tournée devait être interrompue après seulement quelques représentations en raison de manifestations importantes ou de nouvelles annulations, les musiciens seraient malgré tout rémunérés pour toutes les dates pour lesquelles ils ont été engagés. Ils pourraient donc être payés pour l’intégralité de leur engagement même si seulement trois ou quatre concerts avaient finalement lieu. Cette garantie permet de sécuriser financièrement les musiciens alors que personne ne peut aujourd’hui assurer que l’intégralité de la tournée pourra se dérouler comme prévu.

Le coup d’envoi prévu le 2 octobre à Chartres

Pour l’heure, le calendrier est maintenu. Patrick Bruel doit donner son premier concert le 2 octobre à Chartres, puis se produire notamment à Laval, Bruxelles, Paris, Orléans, Reims, Amiens, Lille, Chambéry, Dijon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Genève, Lyon et Strasbourg. À Paris, le rendez-vous du 8 octobre au Zénith Paris-La Villette est annoncé complet. La salle confirme actuellement le maintien du concert, programmé à 20 heures. Le maintien de ces représentations contraste avec la décision prise au printemps concernant les concerts estivaux. Fin mai, la société de production du chanteur avait annoncé l’annulation des dates prévues entre juin et septembre. Elle avait alors invoqué un « souci d’apaisement et de responsabilité », après les pressions et mobilisations visant plusieurs festivals qui devaient accueillir Patrick Bruel. Les concerts d’octobre et novembre avaient en revanche été maintenus.

Une tournée sous forte pression

Ces dates d’automne restent contestées par plusieurs associations et militantes féministes. Depuis le début de l’affaire, des rassemblements et appels à l’annulation ont accompagné plusieurs concerts annoncés du chanteur. Des responsables politiques locaux se sont également exprimés. Des élus de plusieurs grandes villes, dont Paris et Marseille, ont demandé au printemps que Patrick Bruel suspende ses concerts pendant les investigations judiciaires. Les municipalités ne disposent toutefois pas nécessairement du pouvoir d’annuler une représentation lorsque celle-ci est organisée dans une salle dont elles ne contrôlent pas la programmation.

Patrick Bruel mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

La situation judiciaire du chanteur s’est considérablement alourdie au mois de juin. Après 48 heures de garde à vue, Patrick Bruel a été présenté à plusieurs juges d’instruction. Il a été mis en examen dans quatre dossiers pour des qualifications de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Dans quatre autres dossiers examinés à cette occasion, il a été placé sous le statut de témoin assisté. Un neuvième dossier n’a pas été examiné en raison de la prescription. Le parquet avait demandé son placement en détention provisoire, mais cette réquisition n’a pas été suivie. Patrick Bruel a été laissé libre sous contrôle judiciaire, avec plusieurs obligations et interdictions. Depuis le début des révélations, plusieurs dizaines de femmes ont livré des témoignages mettant en cause le chanteur. Le nombre de plaintes déposées a également continué d’augmenter au fil des mois.

Le chanteur conteste les accusations

Patrick Bruel nie avoir imposé des relations sexuelles à des femmes et conteste les accusations portées contre lui. Sa défense rappelle également qu’une mise en examen ne constitue pas une déclaration de culpabilité. Aucune décision judiciaire ne lui interdit actuellement de poursuivre son activité professionnelle ou de se produire sur scène. Il reste donc présumé innocent des faits qui lui sont reprochés tant qu’une éventuelle condamnation définitive n’est pas prononcée. La question est désormais de savoir si les concerts pourront effectivement se tenir jusqu’au terme de la tournée. À ce stade, le premier rendez-vous reste fixé au 2 octobre à Chartres et le Zénith de Paris du 8 octobre affiche complet.