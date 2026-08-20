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Mort de Sonia Bellina : son identité confirmée, deux hommes placés en garde à vue

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Mort de Sonia Bellina : son identité confirmée, deux hommes placés en garde à vue
Mort de Sonia Bellina : son identité confirmée, deux hommes placés en garde à vue

Comme nous l’indiquions mercredi, le corps partiellement calciné découvert dans des vignes à Saint-Gilles pouvait être celui de Sonia Bellina. L’expertise ADN a désormais confirmé qu’il s’agissait bien de l’influenceuse de 29 ans, suivie par plus de 250 000 personnes sur TikTok. Sa famille était sans nouvelle d’elle depuis le 10 août.

Le corps avait été retrouvé le 12 août par un ouvrier agricole sur une parcelle située à une vingtaine de kilomètres de Nîmes. Les premières constatations n’avaient pas permis d’identifier immédiatement la victime en raison de l’état du corps. Le parquet de Nîmes avait ouvert une enquête pour assassinat, confiée à la section de recherches de la gendarmerie.

Deux hommes suspectés d’une participation aux faits

Deux hommes âgés d’une trentaine d’années ont été interpellés mercredi et placés en garde à vue. Des éléments recueillis par les enquêteurs laisseraient suspecter leur participation directe ou indirecte aux faits. L’un d’eux, déjà connu pour des violences et un port d’arme, aurait été le dernier contact de Sonia Bellina pendant la nuit de sa disparition, tandis qu’un véhicule signalé dans le secteur retient également l’attention des gendarmes. À ce stade, les deux suspects bénéficient de la présomption d’innocence.

Les circonstances exactes de la mort et le mobile restent à déterminer. Parallèlement à l’enquête criminelle, la famille dénonce les rumeurs, les commentaires injurieux et la diffusion d’éléments relevant de la vie privée de la victime sur les réseaux sociaux. Son avocat annonce des signalements et des poursuites contre les auteurs de publications portant atteinte à la mémoire de Sonia Bellina ou susceptibles de perturber les investigations.

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