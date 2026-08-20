Affaire Le Scouarnec : une nouvelle enquête ouverte pour 10 viols et 40 agressions sexuelles

Une enquête judiciaire est ouverte contre Joël Le Scouarnec pour dix viols et quarante agressions sexuelles, impliquant 48 victimes, commises entre 1987 et 2017. Déjà condamné à vingt ans de réclusion pour des faits antérieurs, il fait désormais face à des plaintes complémentaires et à un suivi par le ministère de la Justice.

Le parquet de Lorient a ouvert une nouvelle information judiciaire visant Joël Le Scouarnec pour dix viols et quarante agressions sexuelles. Ces faits présumés, qui ne sont pas considérés comme prescrits, auraient été commis entre 1987 et 2017. Les investigations concernent 48 victimes, certaines pouvant être associées à plusieurs infractions.

Les qualifications retenues portent sur des faits commis sur des mineurs de moins de 15 ans ou par une personne ayant utilisé l’autorité liée à sa fonction. De nouvelles infractions seraient apparues ou auraient été confirmées pendant le précédent procès de l’ancien chirurgien. Des plaintes complémentaires ont également été déposées, entraînant l’ouverture d’une enquête préliminaire en mai 2025, puis la désignation d’un juge d’instruction.

Déjà condamné à vingt ans de réclusion

Joël Le Scouarnec, âgé de 75 ans, a été condamné en mai 2025 à la peine maximale de vingt ans de réclusion criminelle. La cour criminelle du Morbihan l’avait reconnu coupable de viols et d’agressions sexuelles commis entre 1989 et 2014 sur 299 victimes, principalement d’anciens patients mineurs. Son arrestation en 2017 avait conduit à la découverte de documents personnels dans lesquels il consignait de nombreux actes et identifiait ses victimes.

Le collectif représentant les victimes regrette de ne pas avoir été informé de ces nouveaux développements avant leur annonce publique. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, doit rencontrer plusieurs victimes vendredi à Vannes afin d’évoquer les défaillances ayant permis la poursuite des crimes pendant plusieurs décennies. Un accompagnement spécifique doit également être proposé aux personnes concernées, avec un temps d’information et d’échanges organisé dans les prochaines semaines.