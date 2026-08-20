Chine : le fondateur d’Evergrande condamné à la prison à vie pour fraude financière

Xu Jiayin, fondateur d'Evergrande, est condamné à la prison à vie pour fraude financière. Son groupe, autrefois leader en immobilier, fait face à des amendes importantes et a provoqué une crise dans le secteur, impactant l'économie chinoise. D'autres dirigeants ont également été sanctionnés pour des délits similaires.

Xu Jiayin, fondateur du promoteur immobilier Evergrande, a été condamné à la prison à vie par la justice chinoise. Le milliardaire, également connu sous son nom cantonais Hui Ka Yan, a été reconnu coupable de fraude financière à grande échelle. Il a aussi été déchu de ses droits civiques à vie et l’ensemble de ses biens personnels doit être confisqué.

Evergrande et sa principale filiale immobilière ont écopé d’amendes atteignant au total 15,82 milliards de yuans, soit environ deux milliards d’euros. Le groupe était autrefois le premier promoteur immobilier chinois, porté par l’urbanisation rapide et l’endettement massif du secteur. Le durcissement des conditions de crédit avait précipité son défaut de paiement en 2021, avant de provoquer une crise durable dans l’immobilier chinois.

Des actifs artificiellement gonflés

Entre 2016 et 2021, les dirigeants d’Evergrande auraient organisé une fraude continue destinée à gonfler artificiellement les actifs du groupe et à dissimuler une partie de ses dettes. La justice leur reproche également d’avoir pris le contrôle d’institutions financières grâce au versement de pots-de-vin. L’identité des établissements concernés n’a pas été rendue publique.

Cinq autres anciens hauts responsables d’Evergrande ont été condamnés à des peines comprises entre six et dix-huit ans de prison pour différents délits. Ce jugement constitue l’une des sanctions les plus lourdes prononcées contre un dirigeant du secteur immobilier chinois. L’effondrement du groupe continue de peser sur l’économie du pays, alors que de nombreux logements restent inachevés et que la confiance des ménages dans la pierre demeure fragilisée.