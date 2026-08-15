MONDE Scandales et affaires judiciaires

Selena Gomez poursuivie en justice par des investisseurs de sa société de santé mentale

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Selena Gomez poursuivie en justice par des investisseurs de sa société de santé mentale
Selena Gomez poursuivie en justice par des investisseurs de sa société de santé mentale

Cinq investisseurs ont déposé une plainte contre Selena Gomez, lui reprochant une gestion défaillante de Wondermind Global, la société spécialisée dans la santé mentale qu’elle a cofondée avec sa mère il y a cinq ans.

La chanteuse et actrice américaine se retrouve au cœur d’une procédure judiciaire initiée par cinq investisseurs de Wondermind Global. Ces derniers accusent Selena Gomez d’une « carence totale dans l’exercice de ses fonctions », qui aurait plongé l’entreprise dans de graves difficultés financières.

La plainte vise à récupérer 1,2 million de dollars (environ 890 000 livres sterling) que les plaignants affirment avoir investis dans la société, auxquels s’ajoutent des demandes de dommages et intérêts ainsi que le remboursement des frais de procédure.

Wondermind Global avait été lancée il y a cinq ans par Selena Gomez et sa mère. La société n’a pas répondu aux sollicitations adressées à ses représentants.

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