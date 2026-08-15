Trump saisit la Cour suprême pour débloquer son projet de salle de bal à 400 millions de dollars

Le département de la Justice demande à la Cour suprême de lever l’injonction bloquant la construction d’une salle de bal à 400 millions de dollars à la Maison-Blanche, jugée essentielle pour la sécurité nationale. Malgré des décisions judiciaires contraires, l'administration Trump maintient son souhait de poursuivre le projet.

Le département de la Justice américain a demandé vendredi à la Cour suprême de lever l’injonction qui suspend les travaux de construction d’une salle de bal à l’aile est de la Maison-Blanche. Le projet, estimé à 400 millions de dollars, est au cœur d’une bataille judiciaire depuis plusieurs mois.

La démarche était attendue. Après qu’une cour d’appel fédérale a ordonné le 7 août l’arrêt des travaux faute d’autorisation du Congrès, l’administration Trump a porté l’affaire devant la plus haute juridiction du pays. Le département de la Justice soutient que la construction relève de la sécurité nationale et qualifie l’injonction d’« extraordinaire et illégale ».

« Ce dossier concerne une injonction extraordinaire et illégale qui va stopper la construction du complexe militaire intégré, incluant un espace de salle de bal totalement sécurisé, à l’aile est de la Maison-Blanche, ce qui est absolument requis par la sécurité nationale », a écrit le département de la Justice dans sa requête.

La cour d’appel du circuit du district de Columbia avait fixé au 21 août la date limite pour suspendre les travaux, tout en accordant un délai de quatorze jours pour permettre ce recours devant la Cour suprême. Sa décision confirmait une ordonnance rendue en avril par le juge de district Richard Leon, qui portait spécifiquement sur les constructions en surface modifiant l’apparence visible de la Maison-Blanche.

« La question de savoir si une immense salle de bal doit être construite appartient au Congrès, et ne saurait relever de l’initiative unilatérale du pouvoir exécutif », avait tranché le panel de juges d’appel dans sa décision.

L’affaire remonte à décembre dernier, lorsque le National Trust for Historic Preservation a déposé une plainte après la démolition de l’aile est de la Maison-Blanche par l’administration Trump et le lancement des travaux d’une salle de bal de quelque 8 360 mètres carrés. Malgré les décisions de justice successives, Donald Trump a continué d’affirmer que les travaux se poursuivraient.

Le coût du projet pour les contribuables américains a par ailleurs sensiblement augmenté, contredisant les déclarations initiales du président selon lesquelles il serait financé uniquement par des dons privés. Trump et ses alliés justifient la construction par la nécessité d’organiser des événements sécurisés après plusieurs tentatives d’assassinat déjouées.

Réagissant à la décision de la cour d’appel, Trump a réclamé son annulation totale par la Cour suprême. Il a précisé que la salle de bal intégrerait des abris anti-bombes, des installations médicales et des protections contre les drones et les missiles, le tout formant selon lui « une unité unique, coûteuse et très complexe ». Le projet s’inscrit dans un ensemble de transformations plus larges de la capitale fédérale, qui comprend notamment la construction d’un arc de triomphe monumental.