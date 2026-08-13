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États-Unis : l’ICE envisage d’équiper ses agents de gants électriques

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États-Unis : l’ICE envisage d’équiper ses agents de gants électriques
États-Unis : l’ICE envisage d’équiper ses agents de gants électriques

Le service américain de l’immigration et des douanes envisage d’acquérir des milliers de gants capables de délivrer des décharges électriques au contact de la peau. Selon un avis du ministère de la Sécurité intérieure cité par Associated Press, l’ICE pourrait consacrer jusqu’à 20 millions de dollars à ces équipements d’ici mars.

Officiellement présentés comme des « dispositifs conducteurs de distraction et de désescalade », ces gants sont conçus pour contraindre une personne récalcitrante à se soumettre. Déjà employés dans certaines prisons et par quelques services de police, ils pourraient faire l’objet d’un appel d’offres dès vendredi.

Un stimulus douloureux activé par un bouton

Le dispositif ressemble à une paire de gants de patrouille classique. L’agent peut toutefois activer son mode électrique en appuyant sur un bouton. Le gant doit ensuite être placé directement contre la peau pour produire un stimulus douloureux censé obtenir une coopération rapide.

Connu sous le nom de G.L.O.V.E., pour « émetteur à faible tension de sortie générée », l’équipement provoquerait une douleur immédiate et intense comparable à une piqûre d’abeille. Selon ses promoteurs, la faible tension employée limiterait le risque de blessure.

Les défenseurs des libertés civiles inquiets

Ces gants pourraient notamment être utilisés pour extraire des personnes de véhicules ou de logements et pour les déplacer dans les centres de détention. Ces possibilités inquiètent les défenseurs des droits civiques, qui redoutent des usages abusifs lors des opérations d’interpellation menées par l’ICE.

Le fabricant affirme que le dispositif ne doit jamais servir à punir une personne ou à répondre à une simple agressivité verbale. Son utilisation est déconseillée sur les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes handicapées. Les agents devraient suivre une formation spécifique et renouveler leur certification tous les deux ans.

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