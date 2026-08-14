Cyclisme : Finlay Tarling, 19 ans, meurt après avoir été percuté par une voiture sur le Tour du Portugal

Le cyclisme britannique est en deuil. Finlay Tarling, jeune coureur gallois de 19 ans, est mort ce vendredi 14 août après un grave accident survenu pendant la 8e étape du Tour du Portugal. Le coureur du NSN Development Team a été percuté par un véhicule alors que la course se dirigeait vers Fafe. Le drame s’est produit au cours de l’étape de 166,8 kilomètres reliant Melgaço à Fafe. Finlay Tarling se trouvait à l’arrière du peloton lorsqu’il a été heurté par un véhicule circulant en sens inverse sur le parcours de la course. Le jeune Britannique n’a pas survécu à ses blessures.

Un véhicule sur le parcours de la course

Les premières informations disponibles indiquent qu’un véhicule extérieur à la course s’est retrouvé sur la chaussée empruntée par les coureurs, dans le sens opposé à leur progression. La collision s’est produite à un peu plus de 20 kilomètres de l’arrivée. Les circonstances précises ayant permis à ce véhicule de pénétrer sur le parcours devront être établies. L’accident a immédiatement bouleversé le déroulement de l’étape.

La 8e étape neutralisée

Après l’annonce de la gravité de l’accident, la 8e étape a été neutralisée à environ 23 kilomètres de l’arrivée. Les coureurs ont ensuite rejoint Fafe sans reprendre la compétition. Les coéquipiers de Finlay Tarling ont roulé ensemble vers l’arrivée, devant le peloton. Aucune victoire d’étape n’a été célébrée et la cérémonie du podium a été annulée.

Un grand espoir britannique du contre-la-montre

Né au Pays de Galles, Finlay Tarling était considéré comme l’un des jeunes coureurs britanniques prometteurs, notamment dans l’exercice du contre-la-montre. Il avait rejoint le NSN Development Team et poursuivait sa progression vers le plus haut niveau professionnel. Quelques semaines avant sa mort, il avait notamment pris la 3e place du championnat de Grande-Bretagne espoirs du contre-la-montre. Il avait également obtenu plusieurs résultats remarqués sur piste et sur route dans les catégories de jeunes.

Le frère de Josh Tarling

Finlay Tarling était le frère cadet de Josh Tarling, l’un des meilleurs spécialistes britanniques du contre-la-montre et coureur de l’équipe Netcompany INEOS. La famille Tarling est particulièrement liée au cyclisme de haut niveau. Finlay avait lui aussi commencé à se faire une place dans le peloton international et disputait au Portugal l’une des courses importantes de sa jeune carrière.

Le Tour du Portugal frappé par un drame

L’organisation du Tour du Portugal et la Fédération portugaise de cyclisme ont confirmé la mort du coureur dans la soirée et présenté leurs condoléances à sa famille, à ses proches et à son équipe. Le NSN Development Team a également annoncé la disparition de son jeune coureur, âgé de seulement 19 ans. Finlay Tarling est mort en pleine course, lors de la 8e étape de la 87e édition du Tour du Portugal.