Accusé de plagiat, Jason Arday retrouvé mort à 41 ans, quelques jours après sa démission de Cambridge

L’universitaire britannique Jason Arday, ancien professeur à l’université de Cambridge, a été retrouvé mort vendredi à Londres. Il avait 41 ans. Son décès survient quelques jours seulement après sa démission de Cambridge, alors qu’il faisait l’objet d’accusations de plagiat et d’une enquête interne de l’université. Jason Arday a été découvert « inconscient » dans une propriété de Battersea, dans le sud de Londres, vendredi après-midi. Les secours n’ont pas pu le sauver et son décès a été constaté sur place. La Metropolitan Police a indiqué que la mort était considérée comme « inattendue », mais qu’elle n’était pas traitée comme suspecte. Les autorités doivent transmettre un dossier au coroner, chargé de déterminer les circonstances précises du décès.

Une mort quelques jours après sa démission de Cambridge

La disparition de Jason Arday interviensrrove dans une période particulièrement mouvementée de sa carrière. Le 5 août, neuf jours avant sa mort, l’universitaire avait annoncé sa démission de ses fonctions à Cambridge. L’université venait d’ouvrir une enquête concernant son travail académique et les conditions entourant son recrutement, après plusieurs semaines d’accusations visant notamment de possibles passages plagiés dans ses travaux universitaires. Jason Arday contestait avoir volontairement commis des actes de plagiat. En quittant Cambridge, il avait expliqué que sa démission ne devait pas être considérée comme une reconnaissance des accusations portées contre lui. Il avait également décrit les conséquences personnelles de la polémique et de l’exposition médiatique dont il faisait l’objet. « Les accusations incessantes, les spéculations et les commentaires publics ont eu de profondes conséquences sur moi et sur ceux que j’aime », avait-il déclaré.

Il était devenu le plus jeune professeur noir de l’histoire de Cambridge

Jason Arday avait connu une ascension universitaire particulièrement remarquée. En mars 2023, à 37 ans, il avait rejoint Cambridge comme professeur de sociologie de l’éducation, devenant le plus jeune professeur noir de l’histoire de la prestigieuse université britannique. Ses recherches portaient notamment sur les inégalités raciales, l’éducation, la représentation des minorités dans l’enseignement supérieur, la santé mentale et la neurodiversité. Avant Cambridge, il avait occupé plusieurs fonctions universitaires au Royaume-Uni, notamment aux universités de Glasgow et de Durham. Il avait obtenu son doctorat en éducation à la Liverpool John Moores University.

Un parcours personnel qui l’avait rendu célèbre au Royaume-Uni

Au-delà du monde universitaire, Jason Arday était devenu une personnalité médiatique grâce au récit de son enfance et de son parcours. Né à Londres en 1985 de parents ghanéens, il avait raconté avoir été diagnostiqué très jeune avec un retard global du développement et un trouble du spectre autistique. Son histoire avait largement été relayée lorsqu’il avait accédé à Cambridge. Il expliquait notamment avoir appris à parler tardivement et n’avoir appris à lire et à écrire qu’à l’adolescence, avant de poursuivre des études supérieures puis une carrière universitaire. Il avait également participé à plusieurs opérations caritatives et avait notamment réalisé des défis sportifs destinés à récolter des fonds.

Des accusations de plagiat avaient bouleversé sa carrière

Ces derniers mois, plusieurs éléments de son parcours personnel et universitaire avaient cependant été contestés. Des accusations avaient notamment porté sur des passages de sa thèse de doctorat et d’autres publications, tandis que certaines affirmations concernant son parcours et ses réalisations avaient également été remises en question. Cambridge avait finalement décidé d’ouvrir une enquête formelle. Jason Arday avait reconnu avoir pu commettre des erreurs dans certains travaux universitaires anciens, tout en rejetant l’idée d’une fraude délibérée et en dénonçant la manière dont il était publiquement présenté. Sa famille avait de son côté dénoncé une campagne prolongée d’attaques et de harcèlement à son encontre, particulièrement depuis sa nomination à Cambridge.