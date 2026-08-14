MONDE Europe

Pologne : un Russe arrêté pour avoir préparé un assassinat à Varsovie

Par

2 minutes de lecture

Pologne : un Russe arrêté pour avoir préparé un assassinat à Varsovie
Pologne : un Russe arrêté pour avoir préparé un assassinat à Varsovie

Un citoyen russe recruté par les services spéciaux de Moscou a été interpellé le 7 août à Varsovie, où il préparait l’assassinat d’un ressortissant ukraino-américain. Le Premier ministre Donald Tusk a salué l’opération, qualifiant l’affaire de signal « très dangereux ».

C’est Donald Tusk lui-même qui a rendu l’affaire publique, ce jeudi 13 août. Le Premier ministre polonais a annoncé l’arrestation, survenue six jours plus tôt, d’un citoyen russe soupçonné d’avoir planifié un meurtre dans la capitale polonaise sur instruction directe de Moscou. La cible : un citoyen de double nationalité ukrainienne et américaine dont l’identité reste secrète pour des raisons de sécurité.

« Au dernier moment, grâce à l’action de l’ABW et de la police, nous avons réussi à empêcher cette exécution, cet attentat », a déclaré Tusk, saluant « un excellent travail » des services intérieurs polonais. Il a également souligné la coopération des institutions américaines dans le déroulement de l’opération.

Le chef du gouvernement a insisté sur le caractère inédit de la situation : « C’est la première fois que quelqu’un, sur ordre russe, se décide à commettre un attentat contre un citoyen américain sur le territoire d’un autre pays de l’Otan. » Une formulation qui place l’affaire dans une dimension stratégique dépassant les seuls enjeux polonais.

Le coordinateur des services spéciaux, Tomasz Siemoniak, a confirmé les faits sur les réseaux sociaux. « Le 7 août de cette année, l’ABW, en coopération avec la police, a arrêté un citoyen russe qui, sur ordre d’un service étranger, préparait l’assassinat d’un citoyen américain d’origine ukrainienne », a-t-il écrit, précisant que « l’opération a été menée en coopération avec les services américains ».

Sur l’identité de la cible, Tusk a seulement indiqué qu’elle était perçue comme une menace par les autorités de Moscou, sans en dire davantage. La Pologne, a-t-il prévenu, doit s’attendre à de nouvelles tentatives du régime russe contre des personnes jugées indésirables, sur son sol ou ailleurs. « Notre action sera extrêmement intense afin d’empêcher d’éventuelles nouvelles tentatives visant des citoyens polonais ou d’autres pays sur le territoire de notre pays », a-t-il conclu.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une