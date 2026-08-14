Pologne : un Russe arrêté pour avoir préparé un assassinat à Varsovie

Un citoyen russe a été arrêté à Varsovie le 7 août pour avoir planifié l’assassinat d'un ressortissant ukraino-américain, sur ordre de Moscou. Cette opération a été saluée par le Premier ministre Donald Tusk, qui souligne la nécessité d'intensifier la vigilance face à de potentielles nouvelles menaces du régime russe.

Un citoyen russe recruté par les services spéciaux de Moscou a été interpellé le 7 août à Varsovie, où il préparait l’assassinat d’un ressortissant ukraino-américain. Le Premier ministre Donald Tusk a salué l’opération, qualifiant l’affaire de signal « très dangereux ».

C’est Donald Tusk lui-même qui a rendu l’affaire publique, ce jeudi 13 août. Le Premier ministre polonais a annoncé l’arrestation, survenue six jours plus tôt, d’un citoyen russe soupçonné d’avoir planifié un meurtre dans la capitale polonaise sur instruction directe de Moscou. La cible : un citoyen de double nationalité ukrainienne et américaine dont l’identité reste secrète pour des raisons de sécurité.

« Au dernier moment, grâce à l’action de l’ABW et de la police, nous avons réussi à empêcher cette exécution, cet attentat », a déclaré Tusk, saluant « un excellent travail » des services intérieurs polonais. Il a également souligné la coopération des institutions américaines dans le déroulement de l’opération.

Le chef du gouvernement a insisté sur le caractère inédit de la situation : « C’est la première fois que quelqu’un, sur ordre russe, se décide à commettre un attentat contre un citoyen américain sur le territoire d’un autre pays de l’Otan. » Une formulation qui place l’affaire dans une dimension stratégique dépassant les seuls enjeux polonais.

Le coordinateur des services spéciaux, Tomasz Siemoniak, a confirmé les faits sur les réseaux sociaux. « Le 7 août de cette année, l’ABW, en coopération avec la police, a arrêté un citoyen russe qui, sur ordre d’un service étranger, préparait l’assassinat d’un citoyen américain d’origine ukrainienne », a-t-il écrit, précisant que « l’opération a été menée en coopération avec les services américains ».

Sur l’identité de la cible, Tusk a seulement indiqué qu’elle était perçue comme une menace par les autorités de Moscou, sans en dire davantage. La Pologne, a-t-il prévenu, doit s’attendre à de nouvelles tentatives du régime russe contre des personnes jugées indésirables, sur son sol ou ailleurs. « Notre action sera extrêmement intense afin d’empêcher d’éventuelles nouvelles tentatives visant des citoyens polonais ou d’autres pays sur le territoire de notre pays », a-t-il conclu.