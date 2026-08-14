Poutine aux îles Kouriles pour la première fois, Tokyo convoque l’ambassadeur russe

Vladimir Poutine visite pour la première fois les îles Kouriles, amplifiant les tensions avec le Japon, qui revendique cet archipel. En réaction, Tokyo convoque l'ambassadeur russe pour exprimer sa protestation officielle, soulignant ainsi l'absence d'accord sur le statut de ces îles depuis 1945.

Vladimir Poutine s’est rendu jeudi 13 août 2026 aux îles Kouriles, archipel disputé entre la Russie et le Japon depuis 1945. Une première pour le président russe, qui ravive aussitôt les tensions diplomatiques avec Tokyo.

C’est une visite historique, et délibérément provocatrice aux yeux de Tokyo. Vladimir Poutine a foulé pour la première fois le sol des îles Kouriles ce jeudi 13 août 2026, cet archipel du Pacifique Nord que la Russie contrôle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale mais que le Japon revendique toujours.

La réaction japonaise n’a pas tardé. Tokyo a convoqué l’ambassadeur de Russie pour signifier sa protestation officielle, un geste diplomatique qui traduit la profondeur du différend entre les deux pays sur ce territoire.

Le contentieux autour des Kouriles du Sud, appelées « territoires du Nord » au Japon, empoisonne les relations russo-japonaises depuis 1945. Aucun traité de paix n’a jamais été signé entre les deux États à l’issue du conflit mondial, faute d’accord sur le statut de ces îles. La démarche de Poutine, en s’y rendant personnellement, envoie un signal fort sur les intentions de Moscou quant à toute négociation future.