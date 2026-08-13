Colombie : des milliers de disparus après le séisme de magnitude 7,4

Au lendemain d'un séisme de magnitude 7,4 en Colombie, les équipes de secours intensifient leurs recherches dans les décombres, face à des centaines de morts et des milliers de disparus. Les hôpitaux, saturés, font face à des pénuries de matériel médical, tandis que les coupures de communications compliquent les opérations de sauvetage.

Deux jours après un séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l’ouest de la Colombie, les équipes de secours fouillent les décombres des bâtiments effondrés à la recherche de survivants. Des centaines de personnes ont péri et des milliers restent portées disparues.

Les opérations de recherche se poursuivent sans relâche dans l’ouest de la Colombie, où un tremblement de terre de magnitude 7,4 a semé la dévastation. Quarante-huit heures après le choc, le bilan humain reste difficile à établir précisément : des centaines de morts ont été confirmés, tandis que des milliers de personnes demeurent introuvables.

Les hôpitaux de la région peinent à absorber l’afflux de blessés. Les pénuries de fournitures médicales aggravent une situation déjà critique pour les équipes soignantes, débordées par le nombre de victimes à prendre en charge.

Les coupures de communications constituent un obstacle supplémentaire pour les secouristes. Ces interruptions ralentissent la coordination des opérations et compliquent l’évaluation de l’étendue réelle des dégâts dans les zones les plus touchées.