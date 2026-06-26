Venezuela : le bilan des séismes grimpe à 920 morts, les secours poursuivent une course contre la montre

Le bilan officiel des deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela s’est alourdi à 920 morts, a annoncé vendredi Jorge Rodriguez, président de l’Assemblée nationale. Les autorités redoutent que ce chiffre continue d’augmenter alors que les opérations de recherche se poursuivent dans les zones les plus durement touchées.

Près de deux jours après les secousses de magnitude 7,2 et 7,5, qui ont frappé à environ 160 kilomètres à l’ouest de Caracas, des centaines de personnes sont toujours portées disparues ou seraient ensevelies sous les décombres, selon le gouvernement. La liste des personnes disparues dépasse désormais les 50 000 noms.

Les équipes de secours poursuivent leurs recherches dans des conditions particulièrement difficiles. Les dégâts causés aux infrastructures et aux bâtiments compliquent les opérations, tandis que les autorités tentent d’accélérer l’acheminement de l’aide vers les zones sinistrées.

Face à l’ampleur de la catastrophe, plusieurs pays ont envoyé des renforts. Des équipes spécialisées en recherche et sauvetage en provenance du Mexique, du Salvador et d’Espagne sont arrivées au Venezuela pour participer aux opérations de secours et soutenir les services d’urgence locaux.

Ces deux séismes figurent parmi les plus puissants enregistrés dans le pays depuis plus d’un siècle et ont provoqué d’importantes destructions à Caracas ainsi que dans les régions environnantes. Les autorités estiment qu’il faudra encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour mesurer l’étendue exacte des pertes humaines et matérielles.

Alors que les secours poursuivent leur intervention, le Venezuela fait face à une catastrophe humanitaire majeure, avec des milliers de personnes déplacées et des besoins croissants en matière d’assistance, de soins médicaux et de reconstruction.