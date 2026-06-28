Le bilan des séismes au Venezuela dépasse 1 400 morts, les secours internationaux s’intensifient

Le bilan des deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela a dépassé les 1 400 morts, tandis que les opérations de recherche et de secours se poursuivent dans les régions les plus touchées, notamment dans l’État côtier de La Guaira et certains quartiers de Caracas.

Plus de 1 600 secouristes étrangers sont déjà arrivés dans le pays, et d’autres équipes sont en route pour renforcer les opérations. Les autorités vénézuéliennes poursuivent leurs recherches de survivants au milieu des décombres, alors que les répliques continuent d’inquiéter la population.

À Caraballeda, l’une des localités les plus durement frappées de La Guaira, des hélicoptères américains ont transporté des équipes de secours vers les zones sinistrées. Des témoins ont indiqué que les appareils déposaient les sauveteurs avant de repartir pour de nouvelles rotations.

Parmi les nombreux bénévoles figure Alejandro Serrano, un ingénieur industriel de 33 ans venu de San Cristóbal pour retrouver sa sœur Ana, âgée de 24 ans, disparue après l’effondrement de son immeuble, Bahía Mar, à Caraballeda.

Après avoir fouillé en vain l’hôpital Pérez Carreño de Caracas, il a transmis les informations concernant sa sœur aux équipes de secours argentines et salvadoriennes.

« J’espère qu’ils ne la trouveront pas » sous les décombres, a-t-il déclaré, exprimant son espoir qu’elle soit toujours en vie. « Mais je dois la retrouver. »

Dans plusieurs quartiers, les habitants dénoncent une réponse inégale des secours, même si des engins lourds sont désormais déployés dans certaines zones de Caraballeda et de Los Corales.

À Valle del Pino, un quartier de Los Corales, Beisy Rivas, 60 ans, explique que plusieurs habitations sont encore debout mais gravement endommagées.

« Depuis la nuit des séismes, presque tous les voisins dorment dans la rue à cause des répliques », a-t-elle déclaré. « Je suis très angoissée, je pense aux morts et aux personnes qui ont perdu des proches. »

Sa voisine, Yendri Santana, a indiqué que de nombreuses maisons présentent d’importantes fissures. Sa sœur a perdu son logement mais a survécu.

« Ça fait mal de voir des gens se battre autant pour finalement tout perdre », a-t-elle confié.

Les autorités maintiennent des restrictions d’accès à La Guaira ainsi que des contrôles sur la principale route reliant Caracas, estimant que la circulation des véhicules civils entrave les interventions d’urgence. Seules les personnes accréditées ou appartenant aux équipes de secours sont autorisées à franchir les points de contrôle.

L’électricité revient progressivement dans les zones sinistrées, mais le réseau électrique vénézuélien, fragilisé par des années de sous-investissement et les sanctions économiques, continue de subir d’importantes perturbations.

Les autorités n’ont pas encore communiqué de bilan définitif. Plus de 55 000 personnes sont toujours portées disparues, tandis que les recherches se poursuivent dans des conditions particulièrement difficiles.