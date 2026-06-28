La Corée du Sud et le Japon renforcent leur coopération militaire et réaffirment leur soutien à la dénucléarisation

La Corée du Sud et le Japon ont réaffirmé dimanche leur engagement en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et décidé de renforcer leur coopération en matière de défense, illustrant le rapprochement progressif entre les deux voisins malgré un lourd passé historique.

Réunis à Séoul à l’occasion du sixième cycle de consultations bilatérales, le ministre sud-coréen de la Défense, Ahn Gyu-back, et son homologue japonais, Shinjiro Koizumi, sont convenus de relancer les exercices conjoints de recherche et de sauvetage et d’approfondir leur coopération sécuritaire.

Les deux responsables ont également réaffirmé leur volonté de travailler ensemble, ainsi qu’avec les États-Unis, afin de préserver la stabilité régionale face à un environnement sécuritaire jugé de plus en plus préoccupant.

Dans un communiqué, le ministère sud-coréen de la Défense a souligné que les deux pays partageaient la même analyse de la situation et entendaient poursuivre leur coopération pour maintenir la paix et la stabilité dans la région.

Les deux gouvernements ont aussi annoncé un renforcement des échanges entre les équipes de démonstration aérienne Black Eagles de Corée du Sud et Blue Impulse du Japon, symbole du réchauffement des relations militaires entre les deux pays.

Depuis 2022, Séoul et Tokyo, avec le soutien de Washington, s’efforcent de tourner la page de plusieurs décennies de tensions liées à la période de la colonisation japonaise de la péninsule coréenne entre 1910 et 1945.

Les relations bilatérales avaient atteint un point particulièrement bas en 2019, lorsque la Corée du Sud avait annoncé la fin de l’accord de partage de renseignements militaires GSOMIA après des restrictions commerciales imposées par le Japon sur les exportations de matériaux destinés à l’industrie des semi-conducteurs.

Malgré ces différends historiques, les gouvernements du président sud-coréen Lee Jae Myung et de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi poursuivent le rapprochement engagé ces dernières années, notamment face aux menaces sécuritaires posées par la Corée du Nord et aux tensions croissantes dans la région indo-pacifique.

Ce nouvel accord confirme la volonté des deux alliés des États-Unis de consolider leur coopération militaire tout en maintenant leur objectif commun d’une péninsule coréenne dénucléarisée.