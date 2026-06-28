Nouvelle-Calédonie : 192 500 électeurs aux urnes pour les provinciales

Les Calédoniens ont voté dimanche pour renouveler les assemblées des trois provinces, un scrutin crucial pour l’avenir du territoire.

Les électeurs calédoniens se sont rendus aux urnes dimanche pour élire leurs assemblées provinciales, un scrutin déterminant pour l’avenir institutionnel de l’archipel. Quelque 192 500 inscrits étaient appelés à renouveler les trois instances qui structurent le territoire depuis les accords de Matignon. Ce vote intervient dans un contexte politique tendu, plusieurs mois après les dernières tensions qui ont secoué l’île.

La province Sud au cœur des enjeux

La province Sud constitue l’enjeu majeur de ce scrutin. Elle concentre près de 75 % de la population calédonienne et rassemble l’essentiel de l’activité économique du territoire. Le résultat dans cette province, où se situe Nouméa, pèsera lourd dans l’équilibre politique local. Les deux autres provinces, Nord et Îles Loyauté, présentent des réalités démographiques et économiques bien différentes.

Ces élections provinciales permettront de composer le congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont les membres sont issus des trois assemblées. L’institution joue un rôle clé dans la gouvernance locale et dispose de compétences élargies. Les résultats de ce scrutin dessineront les rapports de force pour les prochaines années sur ce territoire du Pacifique Sud, qui compte environ 270 000 habitants.