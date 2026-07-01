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Présidentielles 2027 : Laurent Wauquiez soutient Édouard Philippe et appelle Bruno Retailleau à se retirer

1 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le chef de file des députés Droite républicaine apporte son soutien à l’ancien Premier ministre pour 2027, marquant une nouvelle étape dans la rivalité avec le président des Républicains.

Laurent Wauquiez soutient Édouard Philippe et appelle Bruno Retailleau à se retirer
Laurent Wauquiez soutient Édouard Philippe et appelle Bruno Retailleau à se retirer

Laurent Wauquiez a choisi son camp pour la présidentielle de 2027. Dans un entretien publié mercredi par Le Figaro, le président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée nationale apporte son soutien à Édouard Philippe, tout en invitant Bruno Retailleau à renoncer à sa candidature. Cette prise de position accentue les tensions entre les deux figures de la droite, déjà engagées dans une rivalité ouverte depuis plusieurs mois.

Un choix assumé pour l’ancien président des Républicains

L’ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes justifie son choix par la capacité de l’ancien locataire de Matignon à incarner une certaine vision du redressement national. Selon lui, le maire du Havre possède l’expérience et les responsabilités nécessaires pour représenter l’ordre et le sérieux dont la France aurait besoin. Laurent Wauquiez insiste sur la nécessité de s’émanciper de l’héritage macroniste tout en construisant une alternative crédible.

La droite face à ses divisions

Ce ralliement à Édouard Philippe intervient alors que la droite peine à trouver un candidat unique pour l’échéance présidentielle. Bruno Retailleau, président des Républicains, portait jusqu’ici ses propres ambitions pour 2027. L’appel public de Laurent Wauquiez à son retrait ajoute de la division supplémentaire à droite

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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