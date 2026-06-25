Édouard Philippe organise 1.000 réunions d’appartement simultanées

L’ancien Premier ministre mise sur la proximité avec un millier de rencontres organisées le même soir en visioconférence pour présenter son programme.

Édouard Philippe innove dans sa campagne présidentielle. Le candidat Horizons organise ce jeudi 25 juin au soir plus de 1.000 réunions d’appartement en simultané à travers la France. L’ancien Premier ministre interviendra par visioconférence dans ces rassemblements pour présenter son programme et échanger avec les participants. Cette opération d’envergure, baptisée « Top Hour », intervient à dix jours de son grand meeting parisien et marque une nouvelle étape dans sa stratégie de campagne.

Mobiliser face à Gabriel Attal

L’objectif affiché reste la proximité avec les électeurs. Édouard Philippe cherche à « conquérir la France » en cultivant le contact direct, une méthode qu’il a déjà expérimentée au Havre. Cette mobilisation massive de ses soutiens vise également à occuper le terrain face à Gabriel Attal, qui monte en puissance dans l’espace politique de droite et du centre. Le format choisi permet de toucher simultanément des milliers de personnes tout en maintenant une dimension intime, propre aux réunions à domicile.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large de campagne à domicile, où les candidats tentent de créer du lien en s’invitant dans les salons des Français. Le pari d’Édouard Philippe consiste à transformer ces rencontres en levier de mobilisation, tout en testant sa capacité à fédérer au-delà de son socle initial. Les prochaines semaines diront si cette stratégie du contact rapproché porte ses fruits dans les sondages.