Entrevue POLITIQUE

Jean Castex écarte une candidature à la présidentielle de 2027

1 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

L’ancien Premier ministre affirme ne pas envisager de se présenter, tout en refusant de fermer définitivement la porte.

Jean Castex écarte une candidature à la présidentielle de 2027
Jean Castex écarte une candidature à la présidentielle de 2027

Jean Castex a déclaré qu’une candidature à l’élection présidentielle de 2027 ne figure pas dans son horizon politique. L’ancien Premier ministre, qui dirige aujourd’hui la SNCF, a tenu à clarifier sa position alors que certains observateurs évoquaient son nom parmi les possibles candidats du bloc central. Cette mise au point intervient dans un contexte où les ambitions présidentielles au sein de la majorité suscitent de nombreuses spéculations.

Un nom évoqué en cas de blocage

Le nom de Jean Castex circulait notamment comme une option de recours si les candidatures d’Édouard Philippe et de Gabriel Attal venaient à se neutraliser mutuellement. Les deux anciens Premiers ministres, figures montantes du macronisme, sont régulièrement présentés comme des prétendants naturels à la succession d’Emmanuel Macron. Face à cette hypothèse d’un blocage interne, certains stratèges imaginaient Castex en position d’arbitre ou de compromis pour le camp présidentiel.

Malgré son refus net d’envisager une telle perspective, Jean Castex n’a toutefois pas totalement exclu cette éventualité. Il a choisi de ne pas fermer complètement la porte, laissant ainsi subsister une marge de manœuvre symbolique.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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