Entrevue Automobile Environnement

Grand Est : camions-citernes autorisés le week-end pour ravitailler les pompes

Par

1 minute de lecture

Grand Est : camions-citernes autorisés le week-end pour ravitailler les pompes
Grand Est : camions-citernes autorisés le week-end pour ravitailler les pompes

La préfecture du Grand Est autorise exceptionnellement les camions-citernes à circuler ce week-end du 15 août. Cette mesure vise à ravitailler en urgence les stations-service de la région, nombreuses à afficher des pompes à sec. La sécheresse qui frappe le territoire perturbe gravement l’approvisionnement en carburant, habituellement assuré par le transit fluvial sur le Rhin. Le fleuve, touché par le manque de pluie, ne permet plus aux navires de circuler dans des conditions normales.

Une logistique bouleversée par la sécheresse

Les autorités ont pris cette décision pour éviter une paralysie totale du réseau de distribution. La région dépend fortement du transport par voie d’eau pour son ravitaillement énergétique. Sans cette dérogation, les automobilistes auraient été contraints de chercher du carburant hors du territoire, aggravant les difficultés liées au week-end de chassé-croisé estival.

Cette autorisation ponctuelle rappelle celle accordée par le gouvernement entre avril et mai dernier. Les camions de carburant pourront rouler sans restriction horaire jusqu’à la fin du week-end, le temps de rétablir un niveau de stock acceptable dans les stations concernées. La situation reste surveillée de près par les services préfectoraux.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une