Grand Est : camions-citernes autorisés le week-end pour ravitailler les pompes

La préfecture du Grand Est autorise ce week-end la circulation des camions-citernes pour pallier la pénurie de carburant causée par la sécheresse qui affecte le ravitaillement par voie fluviale. Cette mesure vise à maintenir l'approvisionnement des stations-service, évitant ainsi une aggravation des difficultés pour les automobilistes pendant le week-end de chassé-croisé.

La préfecture du Grand Est autorise exceptionnellement les camions-citernes à circuler ce week-end du 15 août. Cette mesure vise à ravitailler en urgence les stations-service de la région, nombreuses à afficher des pompes à sec. La sécheresse qui frappe le territoire perturbe gravement l’approvisionnement en carburant, habituellement assuré par le transit fluvial sur le Rhin. Le fleuve, touché par le manque de pluie, ne permet plus aux navires de circuler dans des conditions normales.

Une logistique bouleversée par la sécheresse

Les autorités ont pris cette décision pour éviter une paralysie totale du réseau de distribution. La région dépend fortement du transport par voie d’eau pour son ravitaillement énergétique. Sans cette dérogation, les automobilistes auraient été contraints de chercher du carburant hors du territoire, aggravant les difficultés liées au week-end de chassé-croisé estival.

Cette autorisation ponctuelle rappelle celle accordée par le gouvernement entre avril et mai dernier. Les camions de carburant pourront rouler sans restriction horaire jusqu’à la fin du week-end, le temps de rétablir un niveau de stock acceptable dans les stations concernées. La situation reste surveillée de près par les services préfectoraux.