Le Kazakhstan teste la pluie artificielle pour combattre la sécheresse

Le Kazakhstan teste le tir de pluie artificielle pour lutter contre la sécheresse, à l'aide de techniques d'ensemencement atmosphérique importées des Émirats arabes unis. Ce projet pilote pourrait sécuriser les récoltes dans des zones affectées par un déficit hydrique croissant. Le succès des essais déterminera son déploiement potentiel à plus grande échelle.

Un petit avion décolle depuis un aéroport entouré de steppes desséchées au Kazakhstan. Sa mission : tirer sur les nuages pour déclencher artificiellement la pluie. Le pays teste cette technique d’ensemencement atmosphérique afin de stimuler les précipitations, indispensables aux cultures menacées par la sécheresse. Des particules sont dispersées depuis l’appareil pour forcer les nuages à libérer leur eau. Ce projet pilote, dirigé par les Émirats arabes unis, constitue une première en Asie centrale.

Une technologie importée du Golfe

L’expérimentation vise à apporter une réponse concrète au déficit hydrique qui frappe les terres agricoles kazakhes. Les autorités misent sur cette technologie pour sécuriser les récoltes dans des régions où les précipitations naturelles se font de plus en plus rares. L’ensemencement consiste à injecter dans les nuages des substances chimiques capables de cristalliser l’humidité et de provoquer des averses là où elles n’auraient pas eu lieu spontanément.

Les Émirats arabes unis apportent leur expertise dans ce domaine qu’ils pratiquent depuis plusieurs années pour pallier leur propre manque d’eau. Le Kazakhstan espère reproduire ces résultats sur son territoire confronté à des épisodes de sécheresse récurrents. Le succès de cette phase test déterminera l’extension éventuelle du dispositif à d’autres régions du pays.