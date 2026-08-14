SOCIÉTÉ Manifestations et conflits sociaux

Grève chez EasyJet : environ 80 vols pourraient être annulés ce week-end

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Grève chez EasyJet : environ 80 vols pourraient être annulés ce week-end
Grève chez EasyJet : environ 80 vols pourraient être annulés ce week-end

Une quarantaine de vols EasyJet au départ de la France doivent être annulés samedi en raison d’une grève des hôtesses et des stewards. Un nombre comparable de suppressions est envisagé dimanche, mais le bilan définitif dépendra du nombre de salariés qui se déclareront grévistes. Cette mobilisation intervient pendant le week-end du 15 août, particulièrement chargé dans les transports.

Le SNPNC-FO, l’UNPNC-CFDT et l’UNAC-CFE-CGC ont appelé à la grève les 14 et 15 août après l’échec de discussions avec la direction. Leur préavis couvre une période plus large, du 7 août au 2 septembre. Les syndicats dénoncent une dégradation continue des conditions de travail, notamment l’instabilité des plannings, les changements de dernière minute, l’enchaînement de vols sur plusieurs jours et certaines rotations jugées trop éprouvantes.

La compagnie dénonce une « action opportuniste »

EasyJet demande aux organisations syndicales de renoncer au mouvement, qu’elle considère comme inopportun pendant l’une des périodes les plus importantes de l’été. La compagnie affirme avoir proposé plusieurs ajustements pour répondre aux revendications des personnels et rappelle que des négociations doivent se tenir en septembre. Elle estime que la grève intervient en dehors du processus formel de dialogue social.

Deuxième compagnie aérienne en France par le nombre de passagers, derrière Air France, EasyJet exploite principalement des vols court et moyen-courriers depuis plusieurs bases, notamment Paris, Lyon et Nice. Les voyageurs concernés par les annulations doivent être directement informés par la compagnie et se voir proposer un réacheminement ou un remboursement conformément à la réglementation applicable.

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