À la une
POLITIQUE

IL A DIT, IL A MENTI – Laurent Wauquiez jurait qu’il n’y aurait « jamais » d’alliance avec Édouard Philippe… avant de le soutenir pour la présidentielle 2027

1 juillet 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak
IL A DIT, IL A MENTI - Laurent Wauquiez jurait qu’il n’y aurait « jamais » d’alliance avec Édouard Philippe… avant de le soutenir pour la présidentielle 2027
IL A DIT, IL A MENTI - Laurent Wauquiez jurait qu’il n’y aurait « jamais » d’alliance avec Édouard Philippe… avant de le soutenir pour la présidentielle 2027

Laurent Wauquiez avait promis en 2025 qu’il n’y aurait jamais d’alliance avec Édouard Philippe. Un an plus tard, le président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée nationale annonce pourtant son soutien à l’ancien Premier ministre pour l’élection présidentielle de 2027 et demande même à Bruno Retailleau de retirer sa candidature. Un spectaculaire revirement politique.

IL A DIT…

Le 7 mai 2025, invité de Sonia Mabrouk sur CNEWS, Laurent Wauquiez rejetait catégoriquement toute hypothèse de rapprochement avec Édouard Philippe.

Interrogé sur les rumeurs d’un éventuel ticket Édouard Philippe – Bruno Retailleau, il répondait sans la moindre hésitation :

« En tout cas, pour moi et avec moi, ce ne sera jamais le cas et je n’en veux pas. Ma réponse, elle est d’une clarté totale. Il n’y a pas d’ambiguïté. »

Le même jour, il relayait lui-même cet extrait sur X avec un message tout aussi explicite :

« Avec moi, il n’y aura jamais d’alliance avec Édouard Philippe. »

Difficile d’être plus clair.

IL A MENTI !

Ce mercredi 1er juillet 2026, changement radical de position. Dans un entretien accordé au Figaro, Laurent Wauquiez annonce officiellement son soutien… à Édouard Philippe pour la présidentielle de 2027. Plus encore, il appelle publiquement Bruno Retailleau à renoncer à sa propre candidature.

Autrement dit, celui qui assurait qu’il n’y aurait « jamais » d’alliance avec Édouard Philippe choisit désormais de soutenir sa candidature à l’Élysée.

En politique, les évolutions existent. Mais lorsqu’un responsable affirme qu’une chose n’arrivera « jamais », avant de faire exactement l’inverse quelques mois plus tard, il est difficile de parler d’une simple nuance.

Entre le Wauquiez de mai 2025 et celui de juillet 2026, la différence est frappante. Hier, Édouard Philippe incarnait une ligne avec laquelle toute alliance était exclue. Aujourd’hui, il serait devenu le meilleur candidat de la droite.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.