IL A DIT, IL A MENTI – Laurent Wauquiez jurait qu’il n’y aurait « jamais » d’alliance avec Édouard Philippe… avant de le soutenir pour la présidentielle 2027

Laurent Wauquiez avait promis en 2025 qu’il n’y aurait jamais d’alliance avec Édouard Philippe. Un an plus tard, le président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée nationale annonce pourtant son soutien à l’ancien Premier ministre pour l’élection présidentielle de 2027 et demande même à Bruno Retailleau de retirer sa candidature. Un spectaculaire revirement politique.

IL A DIT…

Le 7 mai 2025, invité de Sonia Mabrouk sur CNEWS, Laurent Wauquiez rejetait catégoriquement toute hypothèse de rapprochement avec Édouard Philippe.

Interrogé sur les rumeurs d’un éventuel ticket Édouard Philippe – Bruno Retailleau, il répondait sans la moindre hésitation :

« En tout cas, pour moi et avec moi, ce ne sera jamais le cas et je n’en veux pas. Ma réponse, elle est d’une clarté totale. Il n’y a pas d’ambiguïté. »

Le même jour, il relayait lui-même cet extrait sur X avec un message tout aussi explicite :

« Avec moi, il n’y aura jamais d’alliance avec Édouard Philippe. »

Difficile d’être plus clair.

IL A MENTI !

Ce mercredi 1er juillet 2026, changement radical de position. Dans un entretien accordé au Figaro, Laurent Wauquiez annonce officiellement son soutien… à Édouard Philippe pour la présidentielle de 2027. Plus encore, il appelle publiquement Bruno Retailleau à renoncer à sa propre candidature.

Autrement dit, celui qui assurait qu’il n’y aurait « jamais » d’alliance avec Édouard Philippe choisit désormais de soutenir sa candidature à l’Élysée.

En politique, les évolutions existent. Mais lorsqu’un responsable affirme qu’une chose n’arrivera « jamais », avant de faire exactement l’inverse quelques mois plus tard, il est difficile de parler d’une simple nuance.

Entre le Wauquiez de mai 2025 et celui de juillet 2026, la différence est frappante. Hier, Édouard Philippe incarnait une ligne avec laquelle toute alliance était exclue. Aujourd’hui, il serait devenu le meilleur candidat de la droite.