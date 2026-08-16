Kim Jong-un et Vladimir Poutine célèbrent leur alliance sur fond de possible nouveau déploiement nord-coréen

Kim Jong-un renforce son alliance avec la Russie, exprimant sa fierté dans une lettre à Poutine. Alors que l'Ukraine accuse la Corée du Nord de préparer l'envoi de 30 000 à 50 000 soldats pour soutenir les forces russes, le soutien militaire entre les deux pays soulève des préoccupations croissantes à Kiev et chez ses alliés.

Kim Jong-un a réaffirmé la solidité de son alliance avec la Russie dans une lettre adressée à Vladimir Poutine. Le dirigeant nord-coréen s’est déclaré « fier » de cette relation et a affirmé vouloir construire un avenir encore plus étroit entre Moscou et Pyongyang. Ce message intervient alors que l’Ukraine accuse la Corée du Nord de préparer l’envoi de nouveaux soldats pour renforcer les forces russes engagées sur le front.

Le dirigeant nord-coréen a également renouvelé son soutien à l’offensive menée par Moscou contre l’Ukraine, se disant convaincu que la Russie finirait par l’emporter sous la « direction sage » de Vladimir Poutine. Le président russe lui avait auparavant envoyé un message à l’occasion du 81e anniversaire de la libération de la Corée de l’occupation japonaise. Il y saluait le niveau « sans précédent » atteint par le partenariat stratégique entre les deux pays.

Kiev évoque jusqu’à 50 000 soldats supplémentaires

La Corée du Nord s’est déjà engagée aux côtés de la Russie en fournissant des armes et en déployant des militaires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme désormais que Pyongyang pourrait envoyer entre 30 000 et 50 000 soldats supplémentaires pour soutenir l’armée russe. Il n’a toutefois pas précisé l’origine de ces estimations ni présenté de calendrier concernant ce possible déploiement, qui n’a pas été confirmé par Moscou ou Pyongyang.

Volodymyr Zelensky a également accusé la Russie d’avoir récemment utilisé des missiles balistiques nord-coréens lors de frappes meurtrières contre l’Ukraine. Il a appelé la Corée du Sud à renforcer sa coopération avec Kiev, notamment dans le domaine de la défense antiaérienne. Séoul n’a pas encore répondu publiquement à cette demande, tandis que le rapprochement militaire entre la Russie et la Corée du Nord continue de susciter l’inquiétude de l’Ukraine et de ses alliés.