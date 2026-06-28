Le chef de cabinet de Javier Milei démissionne sur fond d’accusations de corruption

Le chef de cabinet du président argentin Javier Milei, Manuel Adorni, a annoncé sa démission après avoir été éclaboussé par un scandale lié à son patrimoine et à ses dépenses personnelles, ouvrant une nouvelle crise politique pour le gouvernement.

Dans une lettre adressée au président et publiée sur le réseau social X, Manuel Adorni a expliqué qu’il quittait ses fonctions « la conscience tranquille », tout en reconnaissant aller, pour la première fois depuis l’arrivée au pouvoir de Javier Milei en décembre 2023, à l’encontre de la volonté du chef de l’État.

Proche collaborateur de Milei, Adorni avait d’abord occupé le poste de porte-parole de la présidence avant d’être nommé chef de cabinet en novembre 2025. Il était considéré comme l’un des principaux visages de l’administration libertarienne.

Sa démission intervient alors que la justice examine plusieurs accusations d’enrichissement illicite. Les enquêteurs s’intéressent notamment à un niveau de dépenses jugé incompatible avec ses revenus déclarés.

Le responsable politique a également été critiqué pour plusieurs voyages privés réalisés avec sa famille, notamment des vacances en première classe à Aruba pendant les fêtes de Noël ainsi qu’un déplacement en jet privé vers l’Uruguay durant la période du carnaval.

Manuel Adorni affirme que sa fortune a été constituée avant son entrée au gouvernement et soutient que tous ces voyages ont été financés exclusivement par des fonds personnels. Il rejette toute accusation de corruption et assure qu’il démontrera son innocence devant les tribunaux.

Cependant, ce mois-ci, il a reconnu dans un entretien accordé au quotidien La Nación avoir conservé pendant plusieurs années des sommes d’argent non déclarées au fisc. Il a indiqué avoir régularisé ses déclarations fiscales de 2023 et 2024 afin d’y intégrer environ 500 000 dollars qui n’avaient pas été déclarés auparavant.

« Je reconnais avoir commis une erreur involontaire et j’en assumerai toutes les conséquences », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, Javier Milei avait publiquement défendu son collaborateur. En mai, il avait affirmé qu’Adorni ne quitterait pas le gouvernement, estimant qu’il était injustement mis en cause. Sa démission marque néanmoins un revers politique pour le président argentin, qui avait fait de la lutte contre la corruption l’un des principaux axes de son mandat.