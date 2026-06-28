Le Kremlin annonce une enquête après une vidéo accusant des commandants russes de tortures en Ukraine

Le Kremlin a annoncé l’ouverture d’une enquête après la diffusion d’une vidéo virale dans laquelle un ancien militaire russe accuse des commandants engagés en Ukraine d’avoir torturé et tué des soldats ayant refusé d’exécuter des « ordres suicidaires ».

La vidéo, publiée sur Instagram, montre un vétéran s’adressant directement au président Vladimir Poutine. Il affirme que des officiers russes auraient infligé des actes de torture et procédé à des exécutions contre des militaires refusant certaines missions, sans toutefois présenter de preuves ni identifier les victimes ou les responsables présumés.

Interrogé sur ces accusations, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que les autorités n’avaient pas encore examiné en détail le contenu de la vidéo, tout en la qualifiant de comportant des « formulations étranges ». Il a néanmoins assuré que les allégations feraient l’objet d’une vérification.

Selon Reuters, la publication a été visionnée plus de 12 millions de fois en 24 heures. Instagram étant interdit en Russie, son accès nécessite l’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN).

L’auteur de la vidéo, identifié comme Alexandre Lounine, est un ancien militaire vivant dans la région de Voronej. Peu connu du grand public jusqu’à présent, il affirme que des milliers de soldats russes seraient détenus dans des fosses pour avoir refusé d’exécuter des ordres jugés « stupides ou suicidaires » ou pour avoir refusé de remettre de l’argent à leurs commandants. Il soutient que ces militaires seraient ensuite torturés, voire exécutés.

À ce stade, ces accusations n’ont pas été corroborées par des preuves indépendantes, et le Kremlin n’a pas précisé les modalités de l’enquête annoncée.