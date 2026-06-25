Ukraine : le Kremlin espère la reprise des contacts avec Washington via Witkoff et Kushner

Le Kremlin a déclaré mercredi s’attendre à une reprise prochaine des contacts avec les États-Unis sur la guerre en Ukraine, une fois que les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner seront disponibles. Moscou affirme maintenir des échanges constructifs avec ces intermédiaires, malgré les tensions persistantes entre les deux puissances.

Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les deux émissaires américains sont actuellement mobilisés sur d’autres dossiers diplomatiques, notamment les discussions liées à un accord de paix avec l’Iran. Leur implication dans plusieurs fronts diplomatiques expliquerait, selon lui, la pause temporaire des échanges sur le dossier ukrainien.

Dmitri Peskov a néanmoins insisté sur la continuité du dialogue. « Nous comprenons que les contacts se poursuivront », a-t-il déclaré, ajoutant que la Russie attend la reprise des discussions dès que les envoyés américains seront de nouveau disponibles. Il a également salué leur rôle, qualifiant leur approche de « hautement constructive ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fluctuations diplomatiques entre Washington et Moscou. Plus tôt dans la semaine, des responsables russes avaient accusé les États-Unis de ne pas respecter certains engagements supposément discutés entre Vladimir Poutine et Donald Trump lors d’un sommet en Alaska en août dernier.

Moscou continue de faire référence à ce qu’elle appelle « l’esprit d’Ancrage », un ensemble d’interprétations d’accords passés qui, selon les analystes, impliquerait des arrangements territoriaux en Ukraine. Kiev rejette fermement toute idée de cession de territoires, affirmant qu’aucun compromis de ce type ne sera accepté.

Dans ce contexte, la reprise des contacts diplomatiques entre les États-Unis et la Russie apparaît incertaine, bien que Moscou affirme rester ouverte à la poursuite des négociations via les canaux déjà établis.