Poutine affirme que la Russie poursuivra ses objectifs militaires en Ukraine malgré les propositions de Kiev

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie continuerait ses opérations sur la ligne de front en Ukraine, rejetant toute proposition de cessez-le-feu partiel avancée par Kiev. Selon lui, Moscou maintiendra son objectif de contrôle total de quatre régions ukrainiennes clés, malgré les initiatives diplomatiques visant à réduire les hostilités.

S’exprimant devant un journaliste de la télévision d’État russe, Poutine a indiqué que la Russie visait toujours l’intégration complète des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia. Il a affirmé que les forces russes poursuivraient leur avancée sur un front long de plus de 1 250 kilomètres.

Le président russe a également réagi à une proposition ukrainienne évoquant un arrêt mutuel des frappes à longue portée comme première étape vers une désescalade. Selon lui, cette initiative viserait à alléger la pression sur les forces ukrainiennes, mais Moscou ne compte pas y donner suite.

« Il est clair pourquoi cette proposition est faite : nos frappes en profondeur sur le territoire ukrainien sont plus puissantes et plus destructrices », a déclaré Vladimir Poutine. Il a ajouté que les forces ukrainiennes souffraient d’un manque important de personnel et que la proposition visait, selon lui, à les aider à se réorganiser.

Lors de la même intervention, le chef du Kremlin a reconnu que les attaques de drones ukrainiens avaient provoqué des pénuries de carburant dans certaines régions de Russie, notamment en visant des infrastructures pétrolières. Il a toutefois assuré que la situation était sous contrôle.

Poutine a enfin appelé à renforcer les capacités de défense aérienne russes afin de mieux contrer les attaques de drones, qui se sont intensifiées ces derniers mois. De son côté, la présidence ukrainienne n’a pas immédiatement réagi à ces déclarations.