Poutine et Loukachenko se rencontrent en pleine montée des tensions autour de la guerre en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko se sont entretenus vendredi à la résidence présidentielle de Valdaï, dans le nord-ouest de la Russie, a annoncé le Kremlin. Cette rencontre intervient dans un contexte de tensions persistantes liées à la guerre en Ukraine.

Selon les autorités russes, les discussions entre les deux dirigeants devraient notamment porter sur le conflit en Ukraine, en plus de plusieurs dossiers bilatéraux. Moscou et Minsk entretiennent une coopération étroite sur les plans politique, économique et militaire, renforcée depuis le début de l’offensive russe en Ukraine.

Au cours de cette réunion, Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont également évoqué les relations commerciales entre leurs deux pays, la mise en œuvre de projets économiques communs ainsi que le développement de leur partenariat stratégique.

Les questions de sécurité régionale figuraient aussi au programme des échanges. La Russie et la Biélorussie coopèrent étroitement dans ce domaine au sein de l’État de l’Union, une structure d’intégration qui renforce leur coordination politique, économique et militaire.

Cette rencontre intervient alors que le conflit en Ukraine continue de peser sur la sécurité en Europe de l’Est et que Moscou et Minsk affichent une coordination étroite face aux évolutions de la situation régionale. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué par le Kremlin sur les conclusions des discussions.