Le Kremlin a déclaré lundi que la position de la Russie concernant les conditions d’un éventuel accord de paix avec l’Ukraine n’avait pas évolué depuis les exigences formulées par le président Vladimir Poutine en 2024.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que Moscou maintenait les mêmes conditions, notamment le retrait des forces ukrainiennes des quatre régions revendiquées par la Russie — Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia — ainsi que l’abandon par Kiev de son projet d’adhésion à l’OTAN.

« Notre position est bien connue. En réalité, elle n’a pas changé. Elle a été exposée il y a deux ans par notre chef d’État lors d’un discours au ministère des Affaires étrangères. Elle est bien connue du régime de Kiev, elle est bien connue des négociateurs américains, et elle est parfaitement cohérente », a déclaré Peskov aux journalistes.

Cette déclaration intervient au lendemain d’une interview télévisée de Vladimir Poutine, au cours de laquelle le président russe a assuré que la Russie poursuivrait son objectif de prendre le contrôle total des quatre régions ukrainiennes revendiquées par Moscou, rejetant une nouvelle proposition ukrainienne visant à limiter les hostilités.

Selon Poutine, l’Ukraine aurait proposé un cessez-le-feu réciproque concernant les frappes à longue portée et suggéré que les combats soient limités aux quatre régions concernées. Le président russe a estimé que cette initiative visait principalement à soulager la pression exercée sur les forces ukrainiennes sur le front et a indiqué que Moscou ne modifierait pas ses objectifs militaires.

Kiev rejette les revendications territoriales russes, qu’elle considère comme une annexion illégale de son territoire. Le bureau du président Volodymyr Zelensky n’avait pas réagi dans l’immédiat aux déclarations de Vladimir Poutine.

Dmitri Peskov a également indiqué que Vladimir Poutine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko avaient évoqué la guerre en Ukraine lors de leur récente rencontre, sans donner davantage de détails sur leurs échanges.