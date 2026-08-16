Vaucluse : un homme reconnaît avoir tué sa mère à l’arme blanche

Un homme de 32 ans a été arrêté à Valréas pour avoir tué sa mère, retrouvée morte chez elle, présentant plusieurs blessures. Il a reconnu les faits en garde à vue, tandis qu'une autopsie est prévue pour établir les causes du décès. L'enquête se concentre sur le mobile et le contexte familial.

Un homme de 32 ans a été interpellé samedi 15 août à Valréas, dans le Vaucluse, après la découverte du corps sans vie de sa mère à son domicile. Placé en garde à vue par les gendarmes, le suspect a reconnu les faits au cours de son audition, selon les informations communiquées par le parquet de Carpentras.

Les militaires de la brigade territoriale de Valréas étaient intervenus vers 4 heures du matin après avoir été alertés par un autre fils de la victime. À leur arrivée, ils ont découvert le corps inanimé de cette femme âgée de 52 ans. Un couteau susceptible d’avoir servi lors des faits a été retrouvé et placé sous scellés pour être soumis aux analyses des enquêteurs.

Une autopsie programmée mardi

L’examen effectué par un médecin de l’institut médico-légal de Nîmes a révélé une plaie profonde au niveau de la gorge, ainsi que plusieurs autres blessures au cou et au visage. Une autopsie doit être pratiquée mardi afin de déterminer précisément les causes du décès et de mieux établir les circonstances dans lesquelles la victime a été tuée.

Le parquet précise que le suspect bénéficie d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle. L’enquête devra notamment préciser son état au moment des faits, le déroulement du drame et l’existence éventuelle d’un différend familial. À ce stade de la procédure, la qualification pénale définitive et les suites judiciaires qui seront données à sa garde à vue n’ont pas encore été annoncées.