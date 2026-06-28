Les États-Unis interdisent à Polestar de vendre de nouveaux véhicules électriques à partir de 2027

L’administration du président Donald Trump a décidé d’empêcher le constructeur de véhicules électriques Polestar de commercialiser de nouveaux modèles sur le marché américain à partir de l’année-modèle 2027, renforçant ainsi les restrictions visant les technologies automobiles liées à la Chine.

Polestar, constructeur suédois majoritairement détenu par le groupe chinois Geely Holding, a annoncé que le département américain du Commerce ne lui accorderait pas l’autorisation de vendre de nouveaux véhicules soumis à la réglementation sur les « véhicules connectés ». Cette décision a provoqué une baisse de plus de 6 % de son action au Nasdaq.

La réglementation américaine cible les technologies embarquées permettant la connectivité des véhicules, notamment le Bluetooth, le Wi-Fi, les communications cellulaires et certaines liaisons par satellite. Washington estime que ces systèmes pourraient permettre la collecte de données sensibles concernant les conducteurs américains, ce qui représente un risque pour la sécurité nationale.

Cette règle avait été adoptée en janvier 2025 sous la présidence de Joe Biden avant d’être maintenue et appliquée par l’administration Trump. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large visant à limiter l’influence des technologies chinoises dans des secteurs jugés stratégiques.

Malgré cette interdiction, Polestar a indiqué qu’elle continuerait à vendre aux États-Unis les modèles Polestar 3 et Polestar 4 déjà autorisés, tout en maintenant son réseau d’entretien et de services pour les clients existants.

Les États-Unis multiplient depuis plusieurs années les mesures destinées à freiner l’arrivée des véhicules électriques chinois sur leur marché. En plus de cette réglementation sur les véhicules connectés, les importations de voitures électriques fabriquées en Chine sont déjà soumises à des droits de douane élevés, tandis que plusieurs parlementaires américains souhaitent encore renforcer les restrictions.

Pour Polestar, le marché américain représentait environ 6 % de ses ventes mondiales au premier trimestre. L’entreprise devra désormais adapter sa stratégie commerciale face à un environnement réglementaire de plus en plus contraignant.