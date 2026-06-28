Le Japon et Taïwan frappés par des intempéries exceptionnelles

Le Japon et Taïwan faisaient face vendredi à des conditions météorologiques extrêmes, avec des pluies torrentielles et l’approche de deux tempêtes qui ont provoqué des évacuations massives, des perturbations des transports et la fermeture de nombreux établissements.

Au Japon, les autorités ont ordonné l’évacuation d’environ un million de personnes en raison des risques élevés d’inondations et de glissements de terrain provoqués par les fortes précipitations. Les services météorologiques ont averti que deux systèmes dépressionnaires successifs pourraient encore aggraver la situation dans plusieurs régions du pays.

À Taïwan, les pluies diluviennes ont entraîné la fermeture de bureaux et d’écoles dans quatre régions. La ville de Hsinchu, où se trouve le siège du géant des semi-conducteurs TSMC, a notamment suspendu ses activités à partir de midi afin de protéger les habitants et les employés.

Dans le sud de l’île, les inondations ont touché la ville de Tainan, où une section de la principale ligne ferroviaire reliant le nord et le sud de Taïwan a été fermée, perturbant fortement les déplacements.

Les autorités des deux pays ont appelé la population à éviter les déplacements non essentiels et à suivre les consignes de sécurité, alors que les services de secours restent mobilisés face au risque de nouvelles pluies intenses et de crues soudaines.