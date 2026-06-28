Le FMI approuve un financement de près de 350 millions de dollars pour la République démocratique du Congo

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé avoir approuvé un financement d’environ 348,5 millions de dollars en faveur de la République démocratique du Congo (RDC), après avoir achevé les examens de deux programmes de soutien financier destinés au pays.

Cette décision intervient à l’issue du troisième examen du programme appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC), qui permettra un décaissement d’environ 258,2 millions de dollars. Le deuxième examen du programme relevant du Fonds pour la résilience et la durabilité (FRD) débloque quant à lui près de 90,3 millions de dollars.

Le ministre congolais des Finances, Doudou Roussel Fwamba Likunde Li-Botayi, a indiqué que ces ressources seraient réparties entre le soutien au budget national et le renforcement des réserves de change du pays.

Selon lui, environ 193,9 millions de dollars serviront à financer des mesures d’adaptation au changement climatique, des projets d’infrastructures ainsi que des programmes de développement social. Le reste des fonds sera consacré au renforcement des réserves extérieures de la RDC et au soutien de sa balance des paiements.

Cette nouvelle enveloppe financière s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le FMI et les autorités congolaises, visant à soutenir les réformes économiques, renforcer la résilience du pays face aux chocs extérieurs et améliorer la stabilité macroéconomique.