Un puissant séisme secoue l’Afghanistan et le Pakistan

Un séisme de magnitude 6 a frappé samedi la région montagneuse de l’Hindou Kouch, en Afghanistan, provoquant de fortes secousses ressenties jusqu’au Pakistan voisin, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC).

Le tremblement de terre s’est produit à une profondeur d’environ 100 kilomètres, ce qui a permis aux secousses d’être ressenties sur une vaste zone, notamment à Kaboul et dans plusieurs régions du nord du Pakistan.

Dans le district de Swat, situé dans la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa, de nombreux habitants ont quitté précipitamment leurs maisons par crainte d’un effondrement des bâtiments.

« C’était un phénomène très important ici à Swat et cela a duré assez longtemps », a déclaré à Reuters un habitant, Daniyal Ahmad.

« Les gens sont sortis de leurs maisons et on a vu des femmes et des enfants pleurer de panique », a-t-il ajouté.

Dans l’immédiat, aucun décès ni dégât majeur n’ont été signalés par les autorités des deux pays.

L’Autorité nationale afghane de gestion des catastrophes a indiqué que des vérifications étaient en cours afin d’évaluer d’éventuels dommages matériels ou victimes.

Quelques heures avant ce séisme, un autre tremblement de terre de magnitude 5,4 avait déjà été enregistré au Pakistan, selon l’EMSC.

La chaîne montagneuse de l’Hindou Kouch est régulièrement touchée par de puissants séismes en raison de la collision entre les plaques tectoniques indienne et eurasienne. Les secousses y sont souvent ressenties dans plusieurs pays d’Asie centrale et du Sud.