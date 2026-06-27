Le Hezbollah rejette l’accord de sécurité entre Israël et le Liban et le qualifie de « capitulation »

Le chef du Hezbollah, Naim Qassem, a rejeté samedi l’accord-cadre de sécurité conclu entre le Liban et Israël sous médiation des États-Unis, dénonçant un texte qu’il considère comme une « capitulation » face à Israël.

L’accord avait été signé vendredi à Washington avec le soutien des États-Unis. Il prévoit notamment un processus destiné à rétablir la souveraineté du Liban, à mettre en place un mécanisme de coordination militaire entre Beyrouth, Israël et Washington, ainsi qu’à ouvrir la voie au désarmement du Hezbollah et au démantèlement de son infrastructure militaire.

Quelques heures après son entrée en vigueur, le Hezbollah a toutefois affiché son opposition catégorique.

Dans une déclaration publique, son secrétaire général, Naim Qassem, a dénoncé un accord qu’il estime favorable à Israël et incompatible avec les objectifs du mouvement chiite libanais.

Ce rejet intervient alors que les tensions demeurent vives sur le terrain. Samedi, Israël a mené une frappe de drone contre une cible dans le sud du Liban, malgré la signature de l’accord la veille.

L’armée israélienne a indiqué avoir visé une personne qu’elle considérait comme une menace pour ses forces, sans fournir davantage de précisions. Les autorités libanaises ont signalé que la frappe avait touché la localité de Nabatieh al-Fawqa.

Ces événements illustrent la fragilité de l’accord de sécurité et montrent que, malgré les efforts diplomatiques menés par Washington, les risques d’une reprise des affrontements restent élevés tant que les principales parties concernées ne soutiennent pas pleinement le processus.