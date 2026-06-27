Rome célèbre les 80 ans de la Vespa, icône du design italien

Des milliers de passionnés de Vespa se sont rassemblés à Rome pour célébrer le 80ᵉ anniversaire du célèbre scooter italien, devenu au fil des décennies un symbole du design, de la mobilité et du renouveau de l’Italie d’après-guerre.

Du 25 au 28 juin, la capitale italienne accueille l’événement « Vespa Roma 2026 – 80 ans d’une icône », un rassemblement international organisé autour du Foro Italico et du Stadio dei Marmi, transformés pour l’occasion en un vaste village dédié à la Vespa.

Le programme comprend des expositions, des démonstrations, des défilés, des courses ainsi que des rencontres entre clubs de passionnés venus du monde entier.

Créée en 1946 par le constructeur italien Piaggio, la Vespa est rapidement devenue un symbole de la reconstruction de l’Italie après la Seconde Guerre mondiale. Abordable, élégante et particulièrement adaptée aux rues étroites des villes italiennes, elle a permis à des millions d’Italiens d’accéder à un moyen de transport pratique.

Au fil des décennies, le scooter s’est imposé comme l’un des produits emblématiques du design italien à l’international.

Sa renommée mondiale a notamment été renforcée par le cinéma. La Vespa est entrée dans l’histoire grâce au film Vacances romaines (1953), dans lequel les acteurs Gregory Peck et Audrey Hepburn parcourent les rues de Rome à son guidon. Depuis, elle est apparue dans de nombreux films, campagnes publicitaires et brochures touristiques, contribuant à son statut d’icône de la culture italienne.

Pour marquer cet anniversaire, les conducteurs de Vespa ont défilé samedi dans les rues historiques de Rome, passant notamment devant le Colisée, offrant un hommage spectaculaire à l’un des véhicules les plus célèbres jamais produits en Italie.