Les procureurs américains devront justifier l’abandon des poursuites contre Gautam Adani

Un juge fédéral américain a ordonné au ministère de la Justice de justifier sa décision d’abandonner les poursuites pénales visant le milliardaire indien Gautam Adani, refusant de classer immédiatement l’affaire malgré la demande des procureurs.

Dans une décision rendue vendredi, le juge Nicholas Garaufis, du tribunal fédéral de Brooklyn à New York, a estimé que le gouvernement n’avait pas suffisamment expliqué pourquoi il souhaitait mettre un terme aux poursuites engagées contre le fondateur du groupe Adani.

Le ministère de la Justice avait annoncé le 18 mai qu’il ne poursuivrait plus Adani dans une affaire l’accusant de fraude sur les valeurs mobilières et de fraude électronique, liées à un système présumé de corruption.

Le juge a toutefois jugé cette justification insuffisante.

« La déclaration laconique, fade et péremptoire du gouvernement ne fournit à la cour ni une base suffisante pour parvenir à une quelconque conclusion, ni la possibilité de procéder à une quelconque analyse de la demande de rejet du gouvernement », a-t-il écrit dans son ordonnance.

Le ministère de la Justice dispose désormais jusqu’au 13 juillet pour fournir des explications complémentaires.

Les avocats de Gautam Adani soutiennent de leur côté que cette affaire ne relève pas de la compétence des tribunaux américains et demandent son abandon définitif.

Les poursuites avaient été engagées en 2024, sous la présidence de Joe Biden. L’annonce de leur abandon s’inscrit dans une série de décisions prises par le ministère de la Justice sous le second mandat du président Donald Trump, qui a mis fin à plusieurs affaires très médiatisées de fraude financière.

La décision finale du juge dépendra des arguments que présentera le gouvernement américain dans les prochaines semaines.