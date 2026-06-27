Israël mène une frappe dans le sud du Liban au lendemain d’un accord de sécurité

Israël a mené samedi une frappe de drone dans le sud du Liban, moins de vingt-quatre heures après la signature d’un accord-cadre de sécurité conclu entre les deux pays sous médiation des États-Unis et destiné à réduire les tensions à la frontière.

Selon l’agence de presse officielle libanaise, un drone israélien a visé la localité de Nabatieh al-Fawqa, située en dehors de la zone de sécurité définie sur une carte publiée par Israël, laquelle délimite un secteur élargi placé sous le contrôle de ses forces dans le sud du Liban.

L’armée israélienne a confirmé à Reuters avoir effectué une frappe à l’aide d’un drone. Elle a précisé qu’aucun de ses soldats ne se trouvait à proximité immédiate de la cible et a affirmé avoir visé une personne qu’elle considérait comme une menace pour ses forces.

L’armée n’a toutefois fourni ni éléments de preuve ni informations supplémentaires sur l’identité de la personne visée.

Cette opération intervient au lendemain de l’annonce d’un accord-cadre négocié à Washington par les États-Unis. Celui-ci prévoit un processus visant à restaurer la souveraineté du Liban, à mettre en place un mécanisme de coordination militaire entre Israël, le Liban et les États-Unis, ainsi qu’à ouvrir la voie au désarmement du Hezbollah.

Cette nouvelle frappe souligne néanmoins la fragilité de la situation sur le terrain, alors que les deux pays tentent de mettre en œuvre les engagements prévus par cet accord destiné à mettre fin à plusieurs mois d’affrontements le long de leur frontière commune.